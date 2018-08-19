NASA帕克探测器打开对地通信天线，飞离地球470万公里

据Space北京时间8月19日报道，美国航空航天局（以下简称“NASA”）帕克太阳探测器的深空之旅开局相当棒。

NASA官员当地时间8月17日表示，帕克太阳探测器于周日早上（8月12日）从位于佛罗里达州的卡纳维拉尔角空军基地发射，根据计划，它完成了飞行之旅的数个里程碑。

例如，在升空一天后，帕克太阳探测器展开了高增益天线——用于与地球通信。同样在8月13日，它还启动了携带的四大仪器之一——Fields电磁力计。

NASA官员称，此外，帕克太阳探测器一直在利用其推进器降低冲量，目的是稳定其飞行剖面。

约翰霍普金斯大学应用物理实验室飞行项目经理安迪·德里斯曼（Andy Driesman）在一份声明中说，“帕克太阳探测器的运行符合设计目标，我们正在进行调试活动。”

德里斯曼还说，“我们的团队在每周7天、每天24小时监测帕克太阳探测器，接收到来自它的正常数据，我们逐步启动了航天器上的各种系统，并在为它首次靠近金星，利用‘引力弹弓’效应加速进行准备工作。”

图：帕克太阳探测器轨道示意图

帕克太阳探测器将于10月3日首次飞越金星，为11月5日与太阳的首次近距离接触奠定基础。

耗资15亿美元的帕克太阳探测器将在未来七年24次与太阳近距离接触。它也将多次飞越金星，利用‘引力弹弓’效应加速——事实上，除今年10月份的一次外还有六次。

在最后一次与太阳近距离接触时，它与太阳表面的最近距离将仅为383万英里（616万公里）。目前，人类航天器距离太阳最近的记录是2700万英里，由德国和美国联合研发的Helios 2航天器在1976年创造。

在与太阳近距离接触期间，太阳强大的引力将使帕克太阳探测器速度增加到令人震惊的水平。在最后一次近距离接触太阳时，帕克太阳探测器时速将达到约43万英里（69万公里）。这一速度比当前的记录——由NASA朱诺号航天器2016年7月抵达木星时创造——高逾1倍。

在与太阳近距离接触期间，帕克太阳探测器将收集各种数据，研究太阳的电场、磁场和波，了解太阳发出的带电粒子。这些研究有助于解答一些长期以来的科学之谜，例如，为什么太阳的外大气层（日冕）温度远比其表面要高，带电粒子是如何被加速到其最高速度的？

NASA官员表示，截至美国东部夏令时8月16日正午，帕克太阳探测器距离地球290万英里（470万公里），时速为3.9万英里（6.3万公里）。