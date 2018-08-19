“远程XO”专利到期，“云羞羞”会大规模爆发吗？

据国外媒体报道，1998年8月17日有三个人申请了一项名为“使用数字计算机网络进行交互式虚拟控制艾滋病的方法和设备”专利。20年后的8月17日，这项专利正式到期，结束了与该专利相关实体长达20年的复杂关系。

在我们还没有应用这项技术之前，专利申请人就预见到了未来可能会发生什么。这项由Warren J. Sandvick, Jim W. Hughes和David Alan Atkinson共同申请的专利也被称之为“远程性爱专利”，或美国专利号6368,268。Sandvick是德克萨斯州一家名为HasSex的公司总裁，该公司的存在似乎就是为了获得这项专利。在11张让人眼花撩乱的图表中，这项专利描绘了一个系统中的两台电脑，每一台都可以连接到“性刺激”设备，通过电脑让两个设备互相远程连接，用户可远程控制对彼此进行性刺激。

像这样的实用型专利——保护的是某些东西的工作原理，而不是它的外观——从专利申请申请日起算，有效期为20年。

远程性爱的概念存在时间远比万维网本身还要长。科技先驱特德·纳尔逊（Ted Nelson）早在1975年就发明了“远程性爱”一词，而大卫·罗斯柴尔德（David Rothchild）于1993年发表的文章《高科技性爱》是最早设想远程性爱到底会是什么样的作品之一。他将其定义为“一种虚拟现实技术，有一天它可能会允许人们穿着特殊的紧身衣、头饰和手套，通过与电话线相连的电脑，在不同的私密地点进行产生触觉的性关系”。简单地说，电子阴茎是与互联网相连的性玩具。

20年后的2015年，Sandvick等人把专利卖给了Tzu Technologies公司。这家企业似乎立刻就成了专利流氓。在专利所有权移交之后的一个月时间内，该公司提交了6起法律诉讼，控告多家公司侵犯了其专利，并导致其中几家公司关门打烊。其中包括一款名为Comingle的开源振动器，该产品在Indiegogo上筹集了近6万美元。其他新兴的远程性爱初创公司也陷入了专利战，包括Holland Haptic、Vibease、Internet Service、Frixion和Winzz，其中一些公司被迫向Tzu支付了5万多美元。

由于所有者Tzu的专利流氓行为，电子前沿基金会（EFF）将“远程性爱专利”评为2015年的月度愚蠢专利，认为其专利描述模糊，“广泛得荒谬”，可以用来对许多公司采取法律行动，其中一些可能为了避免麻烦而向专利所有者支付费用，而不是和他们对薄公摊。“没有什么新颖的想法可以用来申请专利，”律师维拉·拉涅利(Vera Ranieri)为EFF写道，“它本不应该被发布。用电脑做这件事并不能获得专利。”

无论如何，这就是性科技开发者所处的行业环境。有些事情可能会向更好的方向转变，比如更容易、更快的创新，而不会有被起诉的风险。在我们解决这些问题之前，其他人可能会在数据隐私和良好界面方面解决重要问题。

“这基本上为性科技行业开辟了另一个载体，”远程性爱开发者凯尔·马古利斯（Kyle Machulis）表示，“人们将能够制造可以在互联网上控制的硬件，而且由于该领域的专利作用范围，在法律影响方面的担忧也将减少。”也就是说，他们仍然需要考虑储存和传输敏感数据方面的法律问题，以及开发人们可以通过性行为进行交流的接口。

马古利斯说，并不是专利阻碍了开发人员开发更好的产品安全性和进行创新。“总的来说，这只是因为科技行业基本缺乏兴趣。”

斯蒂芬妮·阿里斯(Stephanie Alys)是mystery yvibe的联合创始人兼首席娱乐官，她在一封电子邮件中告诉我，她的公司不得不为其第一款应用程序控制玩具“Crescendo”支付专利许可费用。而“远程性爱专利”即将到期的事实将使更多的小品牌和新成立的公司可以自由进行试验和创新——“这是令人兴奋和鼓舞的，”她说。“性科技行业有很多令人兴奋的事情正在发生，考虑到已经很难为创意找到资金，而且通常很难得到某些机构的支持，任何进一步扼杀创新的事情都是可耻的。我期待着这项专利到期后所能提供的巨大机遇。”

然而，就像马古利斯一样，阿里斯的兴奋也被秉持的谨慎态度所冲淡。她说:“我认为有必要指出的是，仅仅因为远程性爱专利将被取消，并不意味着这应该是一个没有任何想法的免费项目。现在，随着专利的到期，我们对探索和创新很感兴趣，但我们希望确保我们(和其他人)不要仅仅因为这是可能的就匆忙投入、急于求成。在这段时间里，我们应该真正进行实验，测试功能，耐心等待，直到实现正确的创新，而不是重复已经犯过的错误。”