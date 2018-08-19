科学家设计3D打印“腮”，让潜水者在水下呼吸

8月17日消息，研究人员已经研发出一种3D打印的“腮”，能够帮助人类在水下生存。这个呼吸系统使用了一种特殊设计的材料从周围的水中补充氧气并且释放二氧化碳。

它的发明者是受到了鱼鳃的启发，并且希望这个设计能够帮助人类应对不断上升的海平面问题，让人们能够在水下生存更长时间。它是由皇家艺术学院的设计师兼材料科学家Jun Kamei与东京大学的RCA-IIS设计实验室合作设计的。

Kamei称：“这是为未来那些生活在非常接近海洋区域的人们设计的。对于那些待在水中的时间与待在陆地上的时间相当的人来说，它能够提供一种日常生活的舒适性。这项技术是受到一种潜水昆虫的启发，这种昆虫凭借超疏水皮肤表面形成的一种空气薄层在水下生存，这种空气薄层充当的就是一种气体交换的作用。”

Kamei声称自己正计划在人类身上进行水下呼吸测试，而且这种“腮”至少需要32立方米的水才能够支撑我们人类在水中的正常氧气消耗。他认为这项发明能够让潜水介于自由潜水与水肺潜水之间。他声称：“在不久的将来，它将能够让使用者待在水下的时间超过自由潜水，但是所需要的设备少于正常的水肺潜水。”

科学家们预测，到2100年全球气温将上升3.2摄氏度，由此引发的海平面上升会影响全球超过30%的人口，并且让坐落在沿海区域的各大城市淹没到水中。