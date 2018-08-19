研究：体积大于地球的系外行星中，三分之一存在水

据《每日邮报》北京时间8月19日报道，根据一项新研究，在体积大于地球的系外行星中，三分之一存在水。

科学家们表示，任何体积是地球2-4倍的“系外行星”，都可能存在生命的主要成分——水，预示着它们可能存在地外生命。

对来自开普勒太空望远镜和盖亚卫星的数据的分析表明，水——流动或冷冻——可能占到这些系外行星质量的半壁江山。

相比之下，水仅占地球全部质量的0.02%。

美国哈佛大学首席研究员李曾（Li Zeng，音译）博士说：“意识到如此多的系外行星存在水，这是一个巨大的惊喜。”

到目前为止，已发现的4,000个已确认或候选的系外行星按尺寸分为两大类。

它们的半径平均大约是地球的1.5或2.5倍。

现在，一个国际科学家团队已经开发出了一种系外行星内部结构模型。

模型基于他们最近从盖亚卫星获得的系外行星的质量和半径。

李曾说：“我们已经研究了质量与半径的关系，并开发了一个可以解释这种关系的模型。”

模型表明，较小的行星往往是岩石行星——它们的质量通常是地球的五倍。

李曾表示，较大的行星，质量大约是地球的10倍——“可能是水世界”。

他在波士顿的Goldschmidt会议上介绍了他们的发现，并解释说：“这是水，但不同于地球上常见的水。

图：对开普勒太空望远镜和盖亚卫星的数据进行分析发现，水占到这些行星质量的半壁江山

他表示，这些行星地表温度预计在200到500摄氏度之间，“它们的表面可能覆盖有主要成分是水蒸气的大气层，下面有液态水层。随着向地表深处深入，水会变成高压冰。”

1992年围绕其他恒星运行的系外行星的发现，激发了人们对理解这些行星组成的兴趣，以确定它们是否适合生命的进化。

李曾说：“我们的数据表明，在大于地球的所有已知系外行星中，约有35%应该是富含水的。“它们的形成方式，可能与我们在太阳系中发现的巨行星——木星、土星、天王星、海王星——相似。在地面光谱学跟踪的帮助下，新发射的TESS（凌日系外行星巡天测量卫星）将会发现更多这类行星。”

他称，“新一代太空望远镜——詹姆斯·韦伯太空望远镜——将有望描绘部分系外行星的大气层。对于那些对这些遥远世界感兴趣的人来说，这是一个激动人心的时刻。”

TESS正在寻找系外行星。

麻省理工学院行星科学家，该任务的副科学主管萨拉·西格尔（Sara Seager）教授表示：“令人惊讶的是，神秘的中型系外行星可能富含大量水。希望未来的大气观察，可以支持或否认这一新发现。”