到太空开矿？美大学开设太空采矿硕士学位

我们的太阳系并不缺少小行星。在最新的数据统计中，美国宇航局估计在我们太阳系中有约781454颗岩石星体。在火星和木星之间的轨道中漂浮着成千上万颗小行星，也就是我们常说的小行星带。

现在小行星们都安静的在轨道中运行，我们唯一真正担心的就是它们是否朝向地球而来或者是否会给我们的飞船带来威胁。但是我们与小行星之间的关系在未来几年里将出现戏剧性的变化。科罗拉多州一所大学计划带给我们人类一些帮助，最近该大学已经启动了世界上首个太空资源项目。

就像地球一样，小行星上遍布贵重的原材料，比如说金、银、钴和钛等金属。1852年发现的一颗小行星上预计含有大约1万的千之五次方美元价值的铁。美国宇航局认为，如果我们能够将小行星带中所有小行星上的材料都提取出来，我们能够给地球上每个人均分1千亿美元。

许多私人公司和政府机构准备从小行星采矿领域分得最大的一杯羹，但是小行星采矿并不像听起来那样简单。那也是科罗拉多州矿业大学的新太空资源项目的目标。据该大学的网站称，这个项目的目标是让今天的科学家、工程师、企业家、经济学家和政策决策者为这个快速增长的太空资源产业做好准备。

这所大学为学生们提供了理科硕士学位，致力于太空资源的探索、提取和利用。科罗拉多州矿业大学是一所特别合适的大学，能够帮助明天的太空资源专家做好准备。

据项目网站称：“太空资源的辽阔课题让许多领域都结合到一起，而且采矿业占据了其中的重要地位，除此之外还有远程传感、地质力学、材料和冶金、机器人学和自动化、先进制造业、电化学、太阳能和核能以及资源经济学等。”

考虑到太空中所拥有的丰富资源，或许人类提取到这些资源也只是时间问题。科罗拉多州矿业大学的太空资源项目可能是诸多同类项目中，首个能够确保这一新兴领域的先驱者能够完美装备自己来迎接这一挑战的项目。