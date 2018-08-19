悟空、云雀、摩羯...这些台风名字都是咋起的？

IT之家8月19日消息 台风是赤道以北，日界线以西，亚洲太平洋国家或地区对热带气旋的一个分级。

资料显示，1959年至2004年间西北太平洋及南海海域的台风发生的个数与月份，平均每年有26.5个台风生成，出现最多台风的月份是8月，其次是7月和9月。科学家曾估算，一个中等强度的台风所释放的能量相当于上百个氢弹、或10亿吨黄色炸药所释放能量的总和。

今年8月12日23时35分前后，台风“摩羯”的中心在浙江温岭沿海登陆，登陆时中心附近最大风力10级。受台风“摩羯”的影响，山东全省普遍出现降雨，潍坊、济宁、菏泽、泰安、枣庄、聊城6市13个县（市、区）的40个乡镇（街道）不同程度受灾。

在“摩羯”之前，还有“安比”、“云雀”、“温比亚”等等台风，但你有没有想过，这些充满了“浪漫主义色彩”的台风名字都是怎么来的？

据了解，台风风的名字不是有了台风才取的，是事先确定了的。台风委员会命名表共有140个名字，分别由亚太地区的柬埔寨、中国、朝鲜、中国香港、日本、老挝、中国澳门、马来西亚、密克罗尼西亚联邦、菲律宾、韩国、泰国、美国和越南提供，命名表按顺序命名，循环使用。

台风又是怎么生成的？如何避险？

@人民日报分享了几组图，实力科普关于台风的小知识。

图片来自：人民日报