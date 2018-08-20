现在叠一条毛巾要15分钟，但未来机器人必然包家务

8月20日消息，据BBC报道，我们中很少有人喜欢做家务，谁不愿意有帮手来处理像洗衣叠衣这样的琐事呢？因此，当得知折叠洗衣机器人已经出现时，可能会令人兴奋不已。其中，最有名的洗叠机器人是日本的Laundroid。另一款机器人最近也被发明出来，它由加州大学伯克利分校设计，并由Rethink Robotics公司负责开发硬件。

图1：家务劳动会被机器人终结吗？?

但请不要太激动。虽然这些机器人对处理手头任务有着令人钦佩的专注程度，但它们的动作却慢得令人痛苦。Laundroid叠衣服需要4分钟。至于Rethink Robotics的家庭助手，叠衣服要15分钟。家务机器人可能即将出现，但它们暂时可能不会像我们想象的那样完美。尽管如此，将这项技术应用开发到如此程度仍然是一项壮举。

开发在家里提供帮助的机器人不仅仅能帮助洗衣，它还能让研究人员从总体上理解人工智能（AI）的核心问题。如果他们能研发成功洗叠衣服的机器人，他们就能把这些经验应用到其他更关键的情况中，比如紧急响应、灾难恢复或家庭护理等。

图2：这个机器人折叠毛巾可能需要15分钟，但这项技术的重要性远远超过了洗衣叠衣

这是因为，开发自主助手来帮助完成家庭任务比看起来要复杂得多。虽然人类做家务相对容易，但对于自主系统来说，要理解和可靠地执行家务却出奇地困难。“未来从这里开始”展览的联合策展人玛丽安娜·佩斯坦纳(Mariana Pestana)表示，这是一个悖论。

这次展览在伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆(Victoria & Albert Museum)举行，主要展出各种家务机器人。佩斯坦纳说：“这些机器人使用了深度学习技术，这也是许多大学AI发展的前沿技术之一。但它们需要15分钟才能做些我们在几秒钟内无意识就能完成的事情。”

一般的家庭都有不断变化的状况，比如孩子们不一定了解机器人的内部工作原理，他们可能每天都给机器人设定任意的新目标(想想苹果Siri的请求)。加州大学伯克利分校帮助研发机器人的科学家西德哈思·斯里瓦斯塔瓦（Siddharth Srivastava）说：“在这种环境下工作得很好的自动助理必须是多功能的，对环境的变化有很强的适应能力，并且易于操作。”

斯里瓦斯塔瓦及其团队遇到的一个挑战是，让机器人理解人类主人可能希望它去完成的高级任务。斯里瓦斯塔瓦说:“任何在团队中工作过的人都知道，如果机器人助理对要解决的问题的每个方面都需要指导，那么它就不是很有帮助。”当然，机器人没有“天生的”知识。

虽然我们可能想让辅助机器人洗衣服，但机器人需要更多的信息，从如何移动它的每个关节到它执行每项操作时应该查看的方向，以及如何使用它的摄像头和传感器等。如果我们想要个不仅仅能洗衣服的机器人，因此这些困难会变得更加复杂。毕竟，单任务机器人在做家务方面的帮助是有限的。

图3：数字家庭助手在理解各种各样的指令方面做得越来越好，但它们还远远无法做到万无一失

因此，一个真正有用的机器人需要接受并执行用户赋予的一系列任务。显然，我们不可能对机器人进行每个家庭、每个可能任务的预先编程。斯里瓦斯塔瓦表示：“相反，我们需要开发用于分层规划、感知和推理的算法，让机器人能够计算出它需要做什么才能解决给定任务。”这远不是近期能够解决的问题，它是个活跃的研究领域，许多团队都在开发和测试可能的解决方案。

斯里瓦斯塔瓦能设想家用辅助机器人普及的时代吗？对他来说，这种变化将是渐进的，与无人驾驶汽车等其他自动AI和机器人应用保持一致。机器人真空吸尘器已经存在。当然，像Alexa这样的数字助理也已经出现。理论上，Alexa可以回答所有基本的问题。

图4：机器人吸尘器已经存在

但是，在较长时间内进行推理和规划的计算复杂度更高，而且还涉及到对现有应用程序不那么关键的其他问题。辅助机器人需要易于使用，并能适应他们所帮助的人的技能水平。在大多数情况下，这些人不太可能拥有AI和机器人方面的高级学位。机器人需要执行系统设计者可能没有计划到的任务。

斯里瓦斯塔瓦说:“与工业机器人和汽车的操作领域不同，家庭的结构更加松散，预期行为更难界定。为了意识到辅助AI系统的广泛社会效益潜力，我们需要开发新的设计原则，使其更易于使用、理解和维护。”不过，一旦开发完成，就有很多其他可能的用例出现。机器人可以协助伤口护理、药物管理或准备特殊食物。

不过，在这种愿景成为现实之前，还有很多问题需要解决。但我们将来回过头来看会发现，动作缓慢的折叠洗衣机器人将成为人类家务活被终结的开始。