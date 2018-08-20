江苏山东多地受台风“温比亚”影响出现龙卷风，那龙卷风到底是怎么形成的？

IT之家8月20日消息 近期随着多个台风的频繁袭扰，在山东和江苏等地出现了多次龙卷风，受到台风“温比亚”影响，江苏徐州突发EF2级龙卷风，造成了大量人员受伤和财产损失，那么龙卷风到底是怎么形成的呢？

龙卷风是大气中最强烈的涡旋现象，经常发生于夏季的雷雨天气，下午和傍晚时段出现较多，虽然龙卷风一般影响范围非常小，但是造成的破坏非常大。

一般来讲，龙卷风的等级都以EF分级为主，强度分为0-5级，这一分级制度是由芝加哥大学藤田哲也提出的。EF0级龙卷风风速在105-137km/h，出现的几率在53.5%左右，大部分龙卷风都属于这个级别。EF1级龙卷风风速在138-177km/h，出现几率在31.6%左右。EF0级和EF1级龙卷风虽然常见，但是他们的威力也是不可小看的。

EF2级龙卷风风速在178-217km/h，此次徐州突发的龙卷风就是属于这个级别，该级别龙卷风能将货车刮离路面，出现几率为10.7%。EF0-EF2级别的龙卷风基本上就可以定义现阶段所有常见龙卷风了。不过剩下的三个等级的龙卷风，有生之年能碰到，算是一件非常不幸的事了。

EF3级龙卷风出现概率为3.4%，风速大约216-266km/h，能轻轻松松摧毁房屋，让火车脱轨。

EF4级龙卷风出现概率为0.7%，风速大约267-322km/h，那么恭喜你，自求多福吧，基本上这一级别已经能够摧毁万物了。

EF5级龙卷风出现概率为0.1%，风速大约322km/h以上，基本上来讲，碰到的概率非常非常非常小，但是所经之地片甲不留。

EF6级龙卷风现在还没有，也不会有，根据物理和气象学推算，这种级别的龙卷风是不存在的。

根据计算，此前在美国的一次EF5级龙卷风中，一小时所释放的能量相当于8-600颗广岛原子弹所释放的能量。除了龙卷风的分级外，一般龙卷风会有四种形状，一种是烟囱形，这种龙卷风一般比较笔直粗壮，这种强度一般在EF2-EF4之间。还有比较纤细的绳形龙卷风，这种龙卷风比较苗条，也比较弱，一般等级在EF0-EF2之间。而最厉害的楔形龙卷风，看起来像是一面行走的墙，长度超宽最宽可以达到1.5公里，宽度比高度还高，这种强度在EF4-EF5之间，如果真碰上楔形龙卷风，没别的，赶紧跑，能跑多远跑多远。另外龙卷风还会以双胞胎龙卷风形式出现，这种情况下，两个龙卷风还要视具体情况来判断强度。