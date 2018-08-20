印尼游客山内探险发现罕见树袋鼠，90年来只现身过一次

印度尼西亚西巴布亚岛的一名游客拍摄到一只罕见的袋鼠，这只袋鼠在过去90年里只出现过一次。

47岁的Michael Smith拍摄到了旺迪沃伊树袋鼠，它是世界上25个“最想要的”失踪物种之一。

这只从未被拍到过的动物最后一次出现在印尼是在1928年。

47岁的Michael来自法尔纳姆，是一家医疗通讯机构的研究分析主管，他在西巴布亚岛进行了为期两周的兰花探险，在徒步旅行的最后一天的最后30分钟，他发现了这只与众不同的像泰迪熊一样的动物。

专家们甚至认为这种难以捉摸的生物已经灭绝。

他说：“它躲在那里，盯着我们看，想躲起来。我真的很匆忙。我看不太清楚这张照片。我想冷静下来，这是一个非常非常稀有的物种，可能是最后一个。我需要稳住我的手，我在想，在这里我必须小心，不能欺骗自己，但我仔细检查了它们的特征清单，意识到‘等等，这绝对是Wondiwoi树袋鼠’。”

Michael计划明年与自然资源保护主义者、专家一起重返这片几乎无法穿越的山地雨林，寻找更多的物种。

他还计划申请许可，允许他带回一些粪便样本。专家们已经提供了这些样本，用于DNA比对目前存放在伦敦自然历史博物馆(Natural History Museum)的1928年骸骨。