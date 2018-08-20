中国首枚民营自主研发运载火箭“朱雀一号”总装完毕：拟第四季度发射

由蓝箭航天（北京蓝箭空间科技有限公司）自主研发的“朱雀一号”运载火箭总装完毕，拟于第四季度发射。

目前，“朱雀一号”运载火箭控制测量系统、动力系统、箭体结构系统、地面系统、末修姿控系统等分系统均已完成多项试验验证工作，首飞箭完成总装工作，已进入总体测试阶段，即将奔赴发射场做发射前准备。

“朱雀一号”是蓝箭航天自主研发的三级固体运载火箭，箭体直径1.35米，全箭总长19米，起飞重量27吨，起飞推力45吨，具备快速响应、灵活发射、技术成熟、性价比高等特点，主要面向微小微星和立方星星座组网等商业发射市场。2018年四季度，该枚火箭计划将央视的“未来号”卫星发射至SSO（太阳同步轨道）。如果发射任务进展顺利，“朱雀一号”将是中国第一枚将卫星送入空间轨道的民营运载火箭。

“朱雀一号”运载火箭是蓝箭航天运载火箭产品型谱中的小型固体火箭产品，完全由蓝箭自主开发研制，全箭共申请50多项国家专利。通过研发团队的自主创新能力，独立设计、独立制造，并利用成熟的发动机产品和蓝箭自有技术进行创新的系统集成设计。

▲中国首枚民营运载火箭“朱雀一号”全景展示，蓝箭航天自主研发制造

蓝箭航天研发中心副总经理戴政表示，蓝箭航天“朱雀一号”研发团队在不到一年时间内完成了一款三级固体运载火箭从方案论证到飞行试验的全部研制工作。旨在打通民营运载火箭从设计、试验验证到发射全流程中的研制能力、供应链管理能力、各项体系管理能力、发射服务能力四大能力链条，并形成一款能够满足商业微小卫星或星座发射需求的小型运载火箭产品。未来产品成熟后，可实现从接到订单到生产交付时间在6个月以内，发射准备时长一周以内。具备进入发射场后24小时以内的快速生产、快速交付、快速发射响应能力。

运载火箭的研制和发射流程十分复杂，截止目前，国内尚无民营运载火箭制造和发射的先例，“朱雀一号”能够顺利完成总装并正式进入发射准备阶段，意味着蓝箭航天走通了运载火箭研制和发射流程中的全部研制验证环节、供应链配套环节、各项体系环节和大部分行政审批环节，这在中国民营航天史上尚属首次。如果未来各项工作顺利，“朱雀一号”将是国内首枚实现发射卫星入轨的民营火箭。“对于蓝箭航天来说，‘朱雀一号’意义非凡，总装工作的顺利完成足以证明蓝箭已经具备设计、仿真、试验、试制一款多级运载火箭的能力和高效的供应链管理能力，能够完成运载火箭从零部组件、单机、系统到全箭总装测试的全部集成工作。在蓝箭的产品体系中，‘朱雀一号’不仅仅是一款可以用于快速响应发射、满足客户特定需求的小火箭，也为公司日后主打的产品液氧甲烷中型运载火箭‘朱雀二号’奠定良好的基础。”蓝箭航天CEO张昌武这样评价“朱雀一号”

“朱雀一号”总装完毕，拟四季度发射

本次发射搭载的商业卫星“未来号”是蓝箭航天为央视综合频道《加油！向未来》第三季节目定制的微小卫星，该卫星将满足节目在轨科学实验任务需求，并配有精巧型集成数据回传系统，与空间相机数据共同打包回传地面。这也是我国第一次实现全部由民营企业设计研制、生产制造，并由民营企业运营发射的“纯商业航天”项目。