58年前人类第一次下潜到地球最深处，发现了从未见过的深海动物

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58年前，人类第一次下潜到马里亚纳海沟的底部。下图为“深海挑战者”号准备下海。
日本科学家探索马里亚纳海沟的“深海6500”号载人深潜器。
马里亚纳海沟最为有名，因为它是世界上最深的地方，最大深度为11034米。感觉到一种强烈的与世隔绝感，像是在外太空的星球表面。
主色调是黑色，外观则如同荒漠。发现了一些人类从未见过的深海动物。在那里发现了一些形状扁平的鱼和小红虾。
深海底淤泥中含有大量稀土资源，可开采量约是陆地稀土储量的800倍。
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