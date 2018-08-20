内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>科学探索>生命奥秘

58年前人类第一次下潜到地球最深处，发现了从未见过的深海动物

2018-8-20 19:46:03来源：凤凰科技作者：科学责编：孤城评论：

58年前，人类第一次下潜到马里亚纳海沟的底部。下图为“深海挑战者”号准备下海。

日本科学家探索马里亚纳海沟的“深海6500”号载人深潜器。

马里亚纳海沟最为有名，因为它是世界上最深的地方，最大深度为11034米。感觉到一种强烈的与世隔绝感，像是在外太空的星球表面。

主色调是黑色，外观则如同荒漠。发现了一些人类从未见过的深海动物。在那里发现了一些形状扁平的鱼和小红虾。

深海底淤泥中含有大量稀土资源，可开采量约是陆地稀土储量的800倍。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：马里亚纳海沟鱼类

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有