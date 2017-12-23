2017年游戏市场收入：移动端占比超四成，PC和主机相近

外媒GamesIndustry发布了2017年末游戏市场数据盘点，揭示了一些有趣的数字。数据来源于数据分析机构Newzoo，SuperData等平台。

首先是整个游戏市场的大环境，游戏市场价值达到了1160亿美元，而其中移动端占据了43%，价值高达504亿美元；而主机端和PC端则份额接近，分别占游戏市场的29%和28%。

之后是发行商的数值对比，在英国前五的发行商分别是EA、动视暴雪、任天堂、育碧和索尼。

而在发行方式上，数字版已经远远超过实体版，尤其是PC游戏。主机游戏发行收入数字与实体分别为219亿美元和114亿美元，而PC游戏发行收入这两个数字分别为291亿美元和32亿美元。

各大厂商的新IP创作中，任天堂占比最高为43%，索尼占比41%，育碧占比27%。动视、微软和EA在2017年没有新IP产生。

报告中还有其他一些有意思的数据，一起来看看。

比如在Metacritic网站上，评分最高的游戏是老任的《塞尔达荒野之息》和《超级马里奥奥德赛》，都是97分。而评分最低的是一款叫做《夜空中的呼啸（Vroom in the Night Sky）》的游戏，只有17分。而在今年评分最高的10款游戏中，五款游戏都是出自任天堂。

此外的数据还有，2017年电竞游戏总奖金额达到了1.05亿美元，《星际公民》仅在2017年就众筹到了超过3287万美元，腾讯市值突破5000亿美元，腾讯在2017年上半年的游戏收入超过80亿美元等。