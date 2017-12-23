《命运2》圣诞活动成了变相氪箱子，被玩家喷惨

《命运2》如今正在举办圣诞活动“曙光节”，同之前的活动类似，游戏加入了很多圣诞主题的装扮，打雪仗、冰球等主题模式也纷纷上线，棒鸡的本意是利用活动活跃气氛，不过却这次却被玩家们喷惨了。

在本次曙光节中，一共有59件活动限定装备，比如装甲、飞船等等，这也是最吸引玩家的部分，当然也有一些皮肤和表情等，本次活动持续三周，看起来玩家要一阵肝才能尽可能多的收集到限定装备，但这次棒鸡却要逼死收集控玩家，因为在活动期间即使你欧皇附体，也不可能收集齐这些物品。

本次曙光节中玩家从一般日常并不能获得活动宝箱，而能够开出限定物品的曙光记忆痕迹，一周最多只能开三次，并且是账号下角色共享次数，也就是说，即使开不出不重复物品的欧皇，本次活动也只能拿到18件限定物品。然而，你还有另一种选择，使用限量货币Bright Dust购买活动宝箱，但是该货币的获得也十分有限，即使从游戏开服到现在也攒不够刷宝箱的。

所以玩家们纷纷表示这个节日很坑爹，基本都是为了让玩家氪金，在论坛上呼吁干脆取消微交易的Eververse，对于玩家的不满，游戏社区经理回应，将会转达给棒鸡，并且在圣诞假期后再作出下一步计划，《命运2》游戏总监Christopher Barrett也在推特发声。

表示已经了解到玩家关于Eververse的呼声，也尊重玩家的意见，将会和开发团队进行探讨并且会在新年给玩家一个答复。想必这其中也会包含，如何修复术士在鏖战模式中无限大招的bug。