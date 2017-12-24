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《战神》新作被评为M级：奎爷神挡杀神佛挡骂佛

2017-12-24 10:10:34来源：游民星空作者：小熊桑责编：骑士评论：

最近，ESRB给PS4《战神》新作打出了评级，不出意料的被评为M级，除了系列惯有的“血腥”、“脏话”外，这次的评级还少量提及了一些之前没有的游戏镜头，包括奎爷割掉一条龙的舌头，某个角色用斧子打烂了食人魔的下颚等，看起来这一作还是非常暴力。

ESRB中表示，《战神》新作中包含有血腥场面、激烈的暴力行为和不雅的言语。在这款动作冒险游戏中，玩家将以第三人称视角扮演半人半神的奎托斯，他和他的儿子拥有超凡的战斗力。游戏的场景在北欧的荒原，过程中可以使用斧头、双刀和剑与各种敌人战斗（神/半神、怪兽、龙、骷髅战士）。游戏的战斗流程十分频繁，穿越在各种拳打脚踢的暴力场面中，还能用武器削、刺、捅所有敌人，比如某处场景奎托斯能割掉一条龙的舌头，某处战斗还能打烂怪物的下巴，斩首敌人等等。此外一些如“F**k”和“a*shole”之类的脏话也会出现在游戏中。

很显然，《战神》新作中奎爷虽然因为有了儿子让他不再那么有“暴力倾向”，但这并没有磨灭他的火爆性格，游戏中他真打起来（骂起来）也不是吃素的，所谓宝刀未老指的就是奎爷现在的状态。

《战神》新作将在2018年发售，登陆PS4平台，之前传闻游戏将在2018年3月22日发售，不过官方尚未公布具体日期。

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关键词：战神PS4

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