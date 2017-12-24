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学生打造《魂斗罗2028》游戏：虚幻4制作、免费下载

2017-12-24 14:20:11来源：游民星空作者：小熊桑责编：守一评论：

《魂斗罗》系列相信是很多玩家的童年回忆，经典的翻跟斗动作，优秀的射击手感，以及出色的角色和场景设计，无一不是这个系列最吸引人的地方。而最近，国外一群大学生“重启”了这个经典游戏，用虚幻4引擎打造了一款《魂斗罗2028》。它结合了《魂斗罗》和《征服》这两款游戏，不仅画面惊艳，玩法也非常有趣。

《魂斗罗2028》游戏演示：

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《魂斗罗2028》由8名大学生耗费8周的时间完成，虽然只有两个月的时间，但从演示来看它的完成度已经相当之高了。游戏中的主角已经不是我们认识的比尔和兰斯，而是一名光头巨汉，不过游戏的玩法却依旧简单暴力——大战外星人。

▲大战外星怪物（依然是异形造型）

很多人疑问为何《魂斗罗》中主角能翻那么高的跟斗，而在《魂斗罗2028》主角因为背部安装了一个喷射器，所以他可以“科学还原”经典的翻跟斗动作，除此之外喷射器还带来了滑铲战斗的新玩法。不过当然，因为这是一个免费的学生项目，所以游戏只有一个关卡，玩家可以使用炮塔和各种武器与外星人战斗。游戏的配置相当亲民，只需GTX 560和四核CPU就能爽玩。

▲经典翻跟头

目前团队已经放出了这款游戏的下载内容，大家感兴趣的话不妨前去玩一玩看吧。

下载地址：点击进入

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关键词：魂斗罗

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