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《血源》部分NPC被删减对话曝光：隐秘内容暗藏玄机？

2017-12-24 14:49:33来源：游民星空作者：天增弟弟责编：守一评论：

以对《血源》数据挖掘而知名的Youtube主播Sanadsk最近又带来了关于游戏的新发现，Sanadsk挖掘出了《血源》中部分NPC被删减的对话内容，并在视频中为我们展现出来，让我们一起来看一下。

《血源》部分NPC被删减对话视频：

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在这段视频中，劳伦斯、人偶妹子、输血师、格曼、加斯科因神父等角色的隐藏对话内容均被呈现在我们面前，你能从他们的这些对话中听出什么端倪吗？

视频画面：

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关键词：血源NPC对话

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