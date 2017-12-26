《H1Z1》玩家几乎被绝地抢光：免费试玩依然无法拯救

2017年可以说是“吃鸡”的元年，在《绝地求生》未推出前，一直由黎明的《H1Z1》引领大逃杀端游市场。不过随着《绝地求生》的火爆，《H1Z1》逐渐被玩家放弃，主要原因在于禁播、外挂等原因，也有不少玩家嘲笑黎明当初的态度，尤其封禁中国IP，能买不能玩，伤了不少玩家的心。

《H1Z1》在12月15日-12月22日开启了免费试玩一周活动，并且推出了相当大的购买折扣活动，玩家仅需花费17元即可购买这款游戏。不过可惜的是，《H1Z1》目前并没有太大起色，每天最高同时在线仅有2-3W人，对比7月份15万在线的最巅峰之期，差不多下跌了6成。

游戏在线人数的下滑，除了外挂、当初封禁中国IP原因外，最为主要的还是禁播。在8月份各种直播平台禁止这款游戏直播之后，Steam在线人数一路从15W下滑至目前的2-3万人数。不过利好的消息是，12月8日腾讯宣布代理了《H1Z1》国服，很多玩家都在期待国服能与国际服互通，否则《H1Z1》国际服真的要凉了。

此外，《绝地求生》能有目前的成绩和创意总监Brendan Greene有十分大的关系，而当初黎明制作《H1Z1》时就是请了Brendan Greene担当游戏顾问，对于《H1Z1》开发商Daybreak而言，是他们自己的前员工打败了他们的游戏。