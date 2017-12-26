一眼看不到边：2018年PS4游戏新作预览

自从PS4于2013年问世以来，他们的口号一直都是“为了玩家”。他们也一直在践行着这个口号，索尼始终都在游戏领域进行各种创新的尝试。也正是因为索尼的第一方支持，因为那些精彩的PS4独占大作，才让PS4如此成功。而且PS4独占游戏并不仅来自第一方，其中也不乏第三方大厂如史克威尔艾尼克斯和万代南梦宫等。
明年又是PS4玩家值得欢呼的一年，我们将迎来又一批高品质独占大作或多平台大作，而且分布均匀，年末可能还会有一些尚未确定的计划，在年中陆续公布。
下面就是2018年目前已经确认时期或大致定档的PS4游戏列表（部分上市日期为欧美版）：
第一季度：
《街霸5：街机版》(1/16)
《银魂乱舞》(1/18)
《死印》(1/19)
《数码宝贝物语：网络侦探骇客追忆》(1/19)
《失落的斯菲尔》(1/23)
《病人》(1/23)
《龙珠战士Z》(1/26)
《怪物猎人：世界》(1/26)
《最终幻想纷争NT》(1/30)
《无可救药》(2/2)
《UFC 3》(2/2)
《旺达与巨像：重制版》(2/6)
《七宗罪：大不列颠旅者》(2/9)
《夜下降生Exe: Late[st]》(2/9)
《魔爪超级越野赛》(2/13)
《真三国无双8》(2/15)
《天国：拯救》(2/15)
《猫头鹰男孩》(2/15)
《圣剑传说2》(2/15)
《人中北斗》(2/22)
《刀剑神域：夺命凶弹》(2/23)
《少女与战车：梦幻大会战》(2/27)
《沙砾》(2/27)
《Death end re;Quest》(3/4)
《B小队》(3/6)
《你的四骑姬教导谭》(3/8)
《鬼泣HD合集》(3/13)
《石像魔兵》(3/13)
《命运石之门Elite》(3/15)
《命运石之门：线性拘束的表征图HD》(3/15)
《进击的巨人2》(3/20)
《如龙6：命之诗》(3/20)
《战场女武神4》(3/21)
《逃出生天》(3/23)
《二之国2：亡灵国度》(3/23)
《莉蒂与苏尔的工作室：不可思议绘画的炼金术士》(3/27)
《孤岛惊魂5》(3/27)
《MLB美国职业棒球大联盟18) (3/27)
《光明之响复刻版》(3/29)
《超级机器人大战X》(3/29)
《痛苦地狱》(3/30)
《探险时光：海盗宝典》(Q1)
《装甲战争》(Q1)
《松果体》(Q1)
《Fe》(Q1)
《战神4》(Q1)
《牧场物语：希望之光》(Q1)
《下一个英雄》(Q1)
《战锤：末世鼠疫2》(Q1)
第二季度：
第二季度是一年之中游戏市场比较低迷的时段，而PS4玩家值得期待的内容也略少。不过依然不乏几款提到名字就让人热血沸腾的作品，比如《荒野大镖客2》和《底特律：变人》。当然大家也要做好接受跳票的准备。
《少数幸运儿》(4/13)
《英雄传说：闪之轨迹2改》(4/26)
《街头霸王30周年纪念版》(5月）
《血污：夜之仪式》(Q2)
《底特律：变人》(Q2)
《勇者斗恶龙：建造者2》(Q2)
《侏罗纪世界：进化》(Q2)
《Onrush》(Q2)
《彩虹天空》(Q2)
《荒野大镖客2》(Q2)
《机器人笔记DaSH》(Q2)
《网络奇兵》(Q2)
《飙酷车神2》(Q2)
《吸血鬼》(Q2)
第三/第四季度：
如果仅仅参考本列表下面的内容，你可能会以为2018年PS4要雪崩了，因为目前确认或定档第三/第四季度的游戏很少。但请大家放心，这个期间游戏少的原因是距离现在比较遥远，所以并没有太多可以明确定档在这个阶段的项目。我们知道，秋冬季的万圣节/感恩节/圣诞节都是娱乐媒体的热门档期，所以精彩大作肯定少不了，许多尚未定档的游戏都有可能在2018年Q3/Q4发售，比如《代号血脉》《暗黑血统3》等。其中最令人期待的莫过于《莎木3》，我们只希望这次它不要再跳票了。
《行尸走肉》（Overkill工作室版）(Q3)
《莎木3》(Q3/Q4)
《骷髅与骸骨》(Q3/Q4)
《星际连线：阿特拉斯之战》(Q3/Q4)
《圣歌》(Q4)
《洛克人11》(Q4)
《地铁：逃离》(Q4)
最后，还有许多尚未定档的PS4游戏，有可能要等到2019甚至2020年（说的就是你，《王国之心3》），但也有可能会在明年问世，谁知道呢。
尚未定档：
《皇牌空战7：未知空域》
《生化变种》
《黑色五叶草：骑士计划》
《克苏鲁的呼唤》
《代号血脉》
《蛮王柯南》
《具现精灵》
《暗黑血统3》
《旧日不再》
《梦境》
《地球防卫军：铁雨》
《灭绝》
《恐惧反应重制版》
《碧蓝幻想Re：Link》
《贪婪之秋》
《终身：解放》
《钢铁收割》
《肯德基零号路：TV版》
《王国之心3》
《激光联盟》
《生还者》
《恶魔男孩与被诅咒的王国》
《巨神狩猎》
《凤凰计划》
《蜘蛛侠》
《灵魂能力6》
《永远的超级食肉男孩》
《超级棒球2》
《火星求生》
《托杰与厄尔：找回状态》
《海岛大亨6》