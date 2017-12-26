一眼看不到边：2018年PS4游戏新作预览

自从PS4于2013年问世以来，他们的口号一直都是“为了玩家”。他们也一直在践行着这个口号，索尼始终都在游戏领域进行各种创新的尝试。也正是因为索尼的第一方支持，因为那些精彩的PS4独占大作，才让PS4如此成功。而且PS4独占游戏并不仅来自第一方，其中也不乏第三方大厂如史克威尔艾尼克斯和万代南梦宫等。

明年又是PS4玩家值得欢呼的一年，我们将迎来又一批高品质独占大作或多平台大作，而且分布均匀，年末可能还会有一些尚未确定的计划，在年中陆续公布。

下面就是2018年目前已经确认时期或大致定档的PS4游戏列表（部分上市日期为欧美版）：

第一季度：

《街霸5：街机版》(1/16)

《银魂乱舞》(1/18)

《死印》(1/19)

《数码宝贝物语：网络侦探骇客追忆》(1/19)

《失落的斯菲尔》(1/23)

《病人》(1/23)

《龙珠战士Z》(1/26)

《怪物猎人：世界》(1/26)

《最终幻想纷争NT》(1/30)

《无可救药》(2/2)

《UFC 3》(2/2)

《旺达与巨像：重制版》(2/6)

《七宗罪：大不列颠旅者》(2/9)

《夜下降生Exe: Late[st]》(2/9)

《魔爪超级越野赛》(2/13)

《真三国无双8》(2/15)

《天国：拯救》(2/15)

《猫头鹰男孩》(2/15)

《圣剑传说2》(2/15)

《人中北斗》(2/22)

《刀剑神域：夺命凶弹》(2/23)

《少女与战车：梦幻大会战》(2/27)

《沙砾》(2/27)

《Death end re;Quest》(3/4)

《B小队》(3/6)

《你的四骑姬教导谭》(3/8)

《鬼泣HD合集》(3/13)

《石像魔兵》(3/13)

《命运石之门Elite》(3/15)

《命运石之门：线性拘束的表征图HD》(3/15)

《进击的巨人2》(3/20)

《如龙6：命之诗》(3/20)

《战场女武神4》(3/21)

《逃出生天》(3/23)

《二之国2：亡灵国度》(3/23)

《莉蒂与苏尔的工作室：不可思议绘画的炼金术士》(3/27)

《孤岛惊魂5》(3/27)

《MLB美国职业棒球大联盟18) (3/27)

《光明之响复刻版》(3/29)

《超级机器人大战X》(3/29)

《痛苦地狱》(3/30)

《探险时光：海盗宝典》(Q1)

《装甲战争》(Q1)

《松果体》(Q1)

《Fe》(Q1)

《战神4》(Q1)

《牧场物语：希望之光》(Q1)

《下一个英雄》(Q1)

《战锤：末世鼠疫2》(Q1)

第二季度：

第二季度是一年之中游戏市场比较低迷的时段，而PS4玩家值得期待的内容也略少。不过依然不乏几款提到名字就让人热血沸腾的作品，比如《荒野大镖客2》和《底特律：变人》。当然大家也要做好接受跳票的准备。

《少数幸运儿》(4/13)

《英雄传说：闪之轨迹2改》(4/26)

《街头霸王30周年纪念版》(5月）

《血污：夜之仪式》(Q2)

《底特律：变人》(Q2)

《勇者斗恶龙：建造者2》(Q2)

《侏罗纪世界：进化》(Q2)

《Onrush》(Q2)

《彩虹天空》(Q2)

《荒野大镖客2》(Q2)

《机器人笔记DaSH》(Q2)

《网络奇兵》(Q2)

《飙酷车神2》(Q2)

《吸血鬼》(Q2)

第三/第四季度：

如果仅仅参考本列表下面的内容，你可能会以为2018年PS4要雪崩了，因为目前确认或定档第三/第四季度的游戏很少。但请大家放心，这个期间游戏少的原因是距离现在比较遥远，所以并没有太多可以明确定档在这个阶段的项目。我们知道，秋冬季的万圣节/感恩节/圣诞节都是娱乐媒体的热门档期，所以精彩大作肯定少不了，许多尚未定档的游戏都有可能在2018年Q3/Q4发售，比如《代号血脉》《暗黑血统3》等。其中最令人期待的莫过于《莎木3》，我们只希望这次它不要再跳票了。

《行尸走肉》（Overkill工作室版）(Q3)

《莎木3》(Q3/Q4)

《骷髅与骸骨》(Q3/Q4)

《星际连线：阿特拉斯之战》(Q3/Q4)

《圣歌》(Q4)

《洛克人11》(Q4)

《地铁：逃离》(Q4)

最后，还有许多尚未定档的PS4游戏，有可能要等到2019甚至2020年（说的就是你，《王国之心3》），但也有可能会在明年问世，谁知道呢。

尚未定档：

《皇牌空战7：未知空域》

《生化变种》

《黑色五叶草：骑士计划》

《克苏鲁的呼唤》

《代号血脉》

《蛮王柯南》

《具现精灵》

《暗黑血统3》

《旧日不再》

《梦境》

《地球防卫军：铁雨》

《灭绝》

《恐惧反应重制版》

《碧蓝幻想Re：Link》

《贪婪之秋》

《终身：解放》

《钢铁收割》

《肯德基零号路：TV版》

《王国之心3》

《激光联盟》

《生还者》

《恶魔男孩与被诅咒的王国》

《巨神狩猎》

《凤凰计划》

《蜘蛛侠》

《灵魂能力6》

《永远的超级食肉男孩》

《超级棒球2》

《火星求生》

《托杰与厄尔：找回状态》

《海岛大亨6》