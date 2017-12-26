2017年射击游戏复盘：大作频出，但仍然让人失望

每年什么游戏都能少，就是射击游戏不能少，2017年也是一样。但是，射击游戏的数量多并不意味着大家都是精品，其中也有相当一部分作品让人失望。

在当今所有现存游戏类型中，要说玩家群体数量最多的，恐怕还要数射击游戏，特别是第一人称类型。其实这也很容易理解，拿起一把枪，对着坏蛋突突突，有时候甚至不用看剧情的前因后果，一路跳过然后谁来打谁就行了。因此，每年什么游戏都能少，就是射击游戏不能少，2017年也是一样。从《使命召唤14：二战》到《德军总部2：新巨像》再到《幽灵行动：荒野》再到《掠食》和《命运2》，玩家能选择的余地实在是太多了。但是，射击游戏的数量多并不意味着大家都是精品，其中也有相当一部分作品让人失望。

而且让人有些警觉的是，一些令人失望的作品还出自AAA级开发商和发行商之手，这些公司拥有着相对无限的资源和人力，却没能交出让人满意的答卷。EA和动视在这些厂商中是公认的业界巨头，但也成了今年最大的滑头。《星球大战：前线2》成了一潭死水，《命运2》的黑料一波接一波，Bungie承诺了一次又一次，最终看的还是钱。即便是抛开微交易的部分不谈，《星球大战：前线2》和《命运2》在游戏内容部分也相对平庸，上手几小时之后就缺乏让玩家持续玩下去的动机，而且这还只是冰山一角。

好消息是，今年还有一些射击游戏获得了一定程度的成功。比如《狙击精英4》和《幽灵行动：荒野》就分别抓住了属于自己的玩家群体，要说他们是神作倒也不至于，说是雷作也不合适，但在今年上半年的射击游戏类型中，确实是有它们的一席之地。随着时间的推移，《掠食》和《德军总部2：新巨像》让一些喜欢传统射击游戏体验且不喜欢多人游戏和微交易的玩家找到了归宿，也证明了优秀的单人游戏在这个多人联机大行其道的时代也能吸引到属于自己的玩家。而且《德军总部2：新巨像》在今年的年度游戏大奖中还获得了“最佳动作游戏”的奖项，外加上一堆各种奖项的提名。

略显讽刺且出乎部分玩家意料的是，每年被嘲讽为“年货”“缺乏创新”的《使命召唤14：二战》成了今年圣诞档期最受欢迎的多人射击游戏。一方面《使命召唤14：二战》的制作精良，达到了当今射击游戏的顶级标准，另一方面也要感谢《命运2》和同档期的《星球大战：前线2》这样的竞争对手抬了一手，让玩家意识到像《使命召唤14：二战》这样相对“纯净”的大作有多么难得。

今年的圣诞档期射击游戏大作基本就不知“公平竞争”为何物，并不值得玩家花时间去玩。说出来可能有点伤人，但在这些游戏里，开发商把普通玩家（说白了就是充钱最少的）视为“人形BOT”，全是微交易体系搞的鬼。想在《星球大战：前线2》里当个医务兵吗?搞笑，如果你的职业选对了，杀个人不就可以治愈自身了吗。在《命运2》里想寻找更有趣的职业体系搭配?你何不直接去玩个RPG呢。当射击大作都是这个尿性的时候，《使命召唤14：二战》里那点开箱甚至都有点可爱了。“人形BOT”哪有这些时间去搞懂你那些乱七八糟的游戏机制和错综复杂的游戏剧情，弄简单一点然后开箱就好了嘛（至少厂商给人的印象是这样的）。

综合上述考虑的话，2017年带给射击游戏玩家的更多还是失望。EA原本有可能是这辈子最好的机会，手持《星球大战》和《战地》双板斧将所有敌人斩落马下，结果斧子没瞄准却砍中了自己的马头。Bungie本有机会快速积聚业界声望，结果他们净惦记着榨钱，把自己的声誉也榨干了。《使命召唤》嘛……还是那个《使命召唤》。如果在这一年里想找点新鲜的射击游戏体验，那么可以尝试一下《掠食》和《德军总部2：新巨像》，但如果你是喜欢与基友同乐的联机型玩家，那么这两款游戏也就没那么合适。

如果这种趋势在2018年延续的话，那么射击游戏这个类型的前景就堪忧了。创新不足，贪婪有余，大厂商同时表现出这两点的话，就不是什么好消息，一部分原因是目前有一部分玩家难挡微交易的诱惑，且对大牌作品的续作盲目跟风，然而更重要的是开发商和发行商需要好好扪心自问一下，他们是不是要为了短期内赚点快钱而让旗下最为流行的系列承担长期的风险。像《守望先锋》和《彩虹六号：围攻》这样的游戏虽然已经是旧作，但每次更新发布新内容还是能受到一些玩家的追捧，这样的操作才是厂商应该模仿和学习的对象。