《绝地求生：大逃杀》评测8.6分：终于“做完了”！

我做梦也不会想到，在2017年的年底居然可以看到《绝地求生：大逃杀》真的“正式发售”，这简直是一颗圣诞炸弹。

大家好啊，我是赤裸猛男白内裤子~——呀，怎么大家都是白色的？！

毫无疑问，《绝地求生》是2017年最火热也最具话题性的游戏之一，在中国这款游戏引发的一系列社会事件才刚刚尘埃落定，它的一大堆模仿者们就已经摩拳擦掌，准备血战2018了，新的一年里会有更多的“吃鸡类”游戏等着玩家，面对众多竞争者，正式版《绝地求生》究竟表现如何？

针对新玩家：《绝地求生》好玩吗？

《绝地求生》的基础内容早在漫长的“early access”阶段就已经确立，正式版在核心体验上基本没变，近百名玩家被限定在逐渐缩小的区域内不断厮杀，直到决出最后的胜利者，或者说幸存者——这个规则和著名电影《大逃杀》（同名小说改编）如出一辙，中文副标题正式来源于此。

跳伞，每一次吃鸡的开始

在这个想方设法的减少玩家挫败感的时代，大部分游戏都在努力让玩家更多的赢，更少的输，而“大逃杀”的玩法却反其道而行之，100名玩家只能有1个（组）胜利者，剩下的全是输家，绝大多数时候等待玩家的都是一次次的失败，其中也不乏饱含挫败感、屈辱感的失败……

按理说这将是一种让人备受打击、身心疲惫的玩法，对一部分玩家也确实如此，《绝地求生》并不适合所有人，但在笔者第一次进入这个残酷的世界后，和很多玩家一样，完全的沉迷了进去，惊讶的发现本作在多人对抗上的体验竟如此的丰富、有趣，充满了令人难忘的惊喜与紧张时刻！

失败？好吧，这是挺让人受挫的，但过程中的乐趣和对吃鸡（胜利）的强烈渴望，会支持你继续走下去，而当你真正吃到鸡的那一天，巨大的成就感也是对这段艰难旅程最好的回馈。

在评测期间，笔者最接近吃鸡的一次，可惜在最后的1v1中因为慌乱，出现失误，以半枪的差距含恨而死……

同《黑暗之魂》系列重新掀起的硬核风一样，《绝地求生》在2017年成功将一种看起来很不友好的玩法带入了流行领域，再次证明，电子游戏不能总是忙着讨好玩家，玩家们或许不喜欢失败，但也并不惧怕有趣的挑战。

《绝地求生》中的挑战总是很有趣的，在玩法上有着极丰富的选择，你既可以把它当作一款射击游戏，落地就干，杀人为乐，也可以把它当作一款求生游戏，东躲西藏，隐忍苟活，还可以把它当作一款看风景的游戏、飙车的游戏、快递模拟游戏甚至是社交聊天软件或国骂练习器……

在素质广场练习拳击的我

战斗时的博弈是游戏最紧张刺激的部分，枪法固然重要，但还有更多的因素，如装备、毒圈、位置、视野、距离、掩体等都决定着最后的生死，这给了枪法不够“刚”的玩家以很多机会，哪怕枪法很烂，做一只岁月静好的“老阴逼”或“伏地魔”，躲在暗处静候有缘人，也总能取得不少收获，甚至吃鸡都有可能——缘，妙不可言~

对不起，我是一个老阴逼

总之无论是奔袭猛刚，还是伪装偷袭，又或是远距离狙杀，等等各种玩法都可以在游戏中大有作为，足以在最大程度上满足一个战士的想象力~这种复杂性使得《绝地求生》的节奏显得张弛有度，战场气氛很独特，并不似其它电子游戏那么火爆喧嚣，大部分时候呈现出某种诡秘的平静，但每一栋建筑、每一颗小树、每一个山头的背后都可能隐藏着致命的威胁，在这个危机四伏的世界里你永远也不知道下一秒会发生什么，没有哪一刻你是真正安全的，未知无时无刻不包裹着你，刺激着你，并随时准备突然跳出来吓你一跳。

在毒圈边缘静候有缘人

关于新版本：一次足够“大”的更新

正式版最“大”的更新，当然是新增的沙漠地图了，而且考虑大家玩绝地岛那么久，应该快吐了，一定特别想玩新图吧，蓝洞很“贴心”的把随机到新图的概率调到了极高，几乎把把都是新图……不过这个情况应该很快就会调整。

新地图的形状，呃，看起来怎么这么像吾国……

新地图虽然尺寸和原来的绝地岛一样大，但因为水域大幅减少，实际可战斗空间增多，直观感受就是比原来的图要大了很多，不过因为是沙漠的关系，风景比之绝地岛要单调太多，大部分时候眼前都是一片黄灿灿的荒漠。

沙漠作为一张新图，体现出了更高的难度，尤其对眼神和枪法有了很高的要求，因为在茫茫荒漠里，可供凭依的掩体很少，移动时的安全走廊更少，中远距离对枪会更频繁，及时发现远处的对手，第一时间解决很关键，当然，还是拜这开阔的视野所赐，每一次开火的危险性也更高了，任何一个山头背后都可能随时窜出一个人影，把无处可躲的你射成筛子。

在沙漠图中，很多时候这已经是能找到的最好的“掩体”了……

城市虽然少了，但围绕它展开的厮杀仍是前期的主要内容

目前沙漠图的风评不是很高，玩家们吐槽了很多问题。地图太大，找人困难；资源稀缺，搜集变慢；跑图凶险，没车还不如自杀；鼓励刚枪，对其它玩法不友好，新人入坑难度大增；金灿灿的色调，有些辣眼睛……

在沙漠之中，没有汽车等于没了多半条命

和老图相比，沙漠确实还很年轻，未来还要面临众多调整，而玩家反应的一些问题也可能是对新环境不熟悉造成的，随着更多战术的开发或许体验还会有很大提升，总之对于《绝地求生》而言能拥有另一张新图还是一件很棒的事情，当然，如果能给一些玩家选择玩哪张图的机会就更好了。

另一个让我感到非常满意的更新就是“回放系统”，从实用角度看，说这是最重要的更新都不为过。

在曾经的《绝地求生》中，玩家面临的终极疑问往往是“我到底怎么死的？！”以及随之而来的是一种让人焦躁的疑虑“妈蛋，是不是遇到挂逼了？！”

通常情况下，这两个问题玩家都不会得到答案，一方面感觉“游戏体验极差”，一方面也难以从失败中充分汲取经验。

如今回放系统的加入，玩家终于能清楚的知道“自己到底是怎么没的”，并深刻总结经验教训，在下次对决中变得更强大，对于新人尤其的友好；而对于检验外挂这件事，虽然也不能算提供了实锤吧，确实可以更好的帮助玩家判断，如果对面不是挂，自己也算死可瞑目，如果是演技拙劣的挂逼，那么举报起来也算理直气壮了，当然，并不保证举报会成功。

回放可以让你清楚的知道自己到底错在了哪里

《绝地求生》正式版的第三个重要更新就是“攀爬系统”，让游戏更真实和灵活，往小了说，减少了新手跨越许多障碍物的困扰，逻辑上友好了很多，往大了说，游戏战术博弈上的变数更丰富了，尤其围绕建筑物的博弈，关着门的房子不再是万无一失的堡垒，敌人很可能悄无声息的翻窗而入，打你个措手不及。

攀爬系统极大的改变了围绕房屋的攻防思路

正式版还调整了弹道，加强了子弹下坠和速度的变数，简单来说，随着射程的增大，子弹的下坠会加剧，威力会减小，远距离射击难度大增，但狙击枪受到的影响要小的多，加上高倍镜不能再在步枪上安装了，游戏中狙击枪在远距离射击上的地位变得几乎无可取代，“步枪+镜”不再万能，但在中距离射击上仍然强大。总体来说，这样的调整在射击层面增加了游戏的真实性和深度，同时让不同武器间的特点更为鲜明，增加了装备搭配上的可玩性。

新版本中还增减了一些枪械，比如在新图里将R1985移除，换成了一把现代气息更浓厚的R45，但威力要逊色很多，还增加了一些新载具，其中六人座的小把车是最有趣的，它很慢也很容易翻车，爬坡能力尤为稀烂，但同时非常的庞大，非常非常耐打，堪称汽车中的平底锅，移动的小堡垒！

绝地岛中仍可以捡到老左轮

车中平底锅！

《绝地求生》还做了一些性能优化工作，主要工作是对画面做了细微的劣化，让低配电脑也能获得更棒的帧数，因为笔者是用高配电脑开着4K全高在测试，所以这种性能优化完全感受不到……而且画面上的劣化似乎也不算显著，整体画面水准基本没变。

一些有趣的小细节

最后，我们再来聊聊对于《绝地求生》体验而言至关重要的一环——服务器和挂。服务器方面基本没啥变化，能不能裸连，速度如何都是玄学，反正笔者还是给买加速器才能玩，也许还是要等腾讯的军事演习版才能真正解决这个问题；挂方面，经过近期的严厉打击，不像从前那样猖獗了，在笔者两天的游玩过程里，基本没遇到挂，或者说没遇到演都不演的挂，不过笔者打的都是鱼塘局，向一些高分大神请教后，得到的答案是，在高分局遇挂的概率还挺高的，不过整体情况确实已经有了很大改善，最终究竟能在多大程度上换回心有余悸的鸡友们的信任，还要看游戏未来在打击外挂方面的作为了。

如果没有买加速器，这个画面可能会经常性的出现

结语：

《绝地求生：大逃杀》的正式版带来了一张庞大的新地图和非常实用的回放功能，其它更新也都让本作变得更为完善，虽然服务器和外挂问题仍然让人困扰，传说中的新模式新玩法也没能真正上线，但凭借着扎实的底子，在多人对抗的体验上，本作确实有着非凡的魅力，提供了一个危机四伏的战场，并给了玩家极大的自由去创造属于自己的史诗。

目前自定义模式，以及其中的僵尸模式都还没向玩家开放，但未来不久（或许很久）就会同玩家见面