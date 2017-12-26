没事切枪打一发就换弹，你在游戏中干过这些蠢事吗？

游戏最大的魅力之一就是玩家们能够根据自己的想法和游戏进行互动，不过有的时候玩家们别出心裁，不按套路出牌的做法可能会破坏掉游戏开发者们设计的氛围，但反而能增加大家在游戏中获得的乐趣。那么大家就和WhatCulture Gaming一起来看看，玩家们都经常会在游戏中干哪些好玩的蠢事吧。中文字幕由游民星空字幕组提供。

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在一些开放游戏或半开放游戏中，玩家们可以比较自由地对游戏世界进行探索，本来开发者的意思是想让玩家们去寻找自己在游戏世界中留下的隐藏内容。但也有玩家在游戏中玩出了花，不仅是从游戏本身的角度去探索，还想办法利用游戏后台开启了一些“开发者模式”，因此几乎所有的开放世界游戏中都有玩家使用自由视角来发掘游戏场景中隐藏的设计，例如在《生化危机4》中发现的那个穿绿夹克的人。当然也有玩家利用不同的镜头角度来呈现游戏中的过场动画，这些都是开发者们精心设计过的镜头角度突然一下子就变了画风，本来很严肃的场景也变得滑稽了起来。

而对于FPS游戏玩家来说，可能最常见的“坏习惯”就是切枪癌和换弹癌了，在没有碰见敌人的时候不停地在主副武器或者武器和刀子之间切换，即使只打了一发子弹也要换弹夹，只要弹夹不满心里就一百个不舒服，但往往就是在这个时候会从不知道哪里冲出来一群敌人，死在两个坏习惯中的玩家可能数不胜数。而且这两个习惯几乎所有的FPS玩家都曾经拥有过，有的玩家可能改掉了，有的则可能已经放弃了治疗，同时似乎没有人知道为什么，可能就是单纯因为“双手不听使唤”了吧。

相信大家都有过在游戏中干一些无脑事情的经历，而直到和其他人谈起的时候才发现，原来这么做的不只是自己。那么你还在游戏中干过哪些蠢事，反而让游戏更“好玩”了呢？在评论中谈谈你的经历，和大家一起分享吧。

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