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《刺客信条：起源》上架作怪组合包：骑彩虹骆驼、棉棒当武器

2017-12-27 13:43:12来源：游民星空作者：短笛酱责编：容承/实习评论：

《刺客信条：起源》上架了搞怪套装“作怪组合包（Wacky Pack）”，售价为1000 Helix点数。这个作怪组合包可以说是名副其实，武器和坐骑无一不彰显了幽默气质。

“作怪组合包”包含独角骆驼，邱比特之弓（轻型弓），剑鱼（常规剑），棉花棒（权杖）以及LOLCAT（重型钝器）。而且这和巴爷的澡堂浴巾服装绝配哦。

Reddit上已经有购买了的玩家晒出了实机图，骑着彩虹骆驼，手拿剑鱼在沙漠中飞驰，感觉中二又有趣呢。

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关键词：刺客信条作怪组合包

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