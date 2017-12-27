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《H1Z1》玩家人数断崖式暴跌，或因《绝地求生》

2017-12-27 17:12:38来源：游民星空作者：TOMO责编：珠玑/实习评论：

据Steam玩家统计网站STEAM CHARTS和数据机构Githyp的调查，《H1Z1》在过去5个月内，平均用户数从7月的最高记录8万7703人锐减到了如今的1万9600人（12月25日），而玩家大量减少的原因之一就是，很多玩家从《H1Z1》转移到了《绝地求生》。

例如获得了TGA年度风云游戏人物的主播Dr Disrespect，就将直播内容从《H1Z1》逐步换成了《绝地求生》，目前Twitch上《H1Z1》的观众和主播已经缩小到了《绝地求生》的1/10，SteamSpy的管理人Sergey Galyonkin在今年8月就曾分析过，《绝地求生》从《CS:GO》《H1Z1》手中夺走了不少玩家。

《H1Z1》从2016年后期开始，在联动Twitch、减低门槛、通货系统调整等游戏内外活动的助力下，玩家人数节节攀升，玩家人数急剧增长，在7月份时达到顶峰，达到了最高同时在线人数15万，平均在线人数8万的好成绩，即便在3月份《绝地求生》开启抢先体验后，《H1Z1》的玩家人数依旧是呈现增长趋势。

但在8月份后，《H1Z1》的玩家数就开始逐步下降，尤其是9月更是呈现了断崖式下跌，到底9月发生了什么呢？《堡垒之夜》的“大逃杀”上线了，

《堡垒之夜》的“大逃杀”火爆吸引了众多玩家，累积玩家数首日达到100万，1周后700万人、12月时已经达到3000万人，同时在线玩家最高数有130万人，《H1Z1》自此也失掉了老二的位置。

对于国区玩家来说，《H1Z1》的活跃玩家从8月的46.81%跌倒了如今的34.68%，而《绝地求生》则从同期的22.9%涨到了接近50%。

如今《绝地求生》和《H1Z1》的国服都已经被腾讯所代理，到底在两款游戏都上线后，玩家数据还会有怎样的变化？让我们拭目以待。

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关键词：H1Z1

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