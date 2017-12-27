Switch技术受限，任天堂将推迟使用64G游戏卡

12月27日消息，Switch作为今年最热门的游戏机，虽然受到了无数玩家的关注与追捧，但游戏机自身却问题不断。近日又曝光了游戏卡带的容量问题，面临游戏越做越大的问题，任天堂仍然因技术问题选择延迟退出大容量游戏卡，部分游戏仍需要下载并存储到玩家游戏机种的TF卡内。

Switch虽然上市时间不到一年，但是已经推出了不少佳作，但是游戏容量的问题仍然无法解决，《NBA2K18》就是个很好的例子，游戏本身内容很多，但是官方却只为这款游戏配置了8G容量的游戏卡，玩家买到游戏后仍然需要在网上下载文件到主机内才能进行完整游戏。

这种做法无疑加大了玩家手中游戏机的存储压力，机器出场时自带的存储容量只有32G，而稍大一点的游戏就会占用很多存储空间，数字版游戏就更不能下载了，玩家们只能单独购买大容量TF存储卡，而这本来应该是玩家可以选择节省的一笔开销。

根据外媒报道，任天堂本应在明年向游戏开发商提供的64GB游戏卡，但是由于技术原因将推迟到2019年才能供应，不过也有人分析任天堂是为了压缩成本才只制作16GB容量的游戏卡。

受限于卡带容量，不少游戏制作商的计划也将受到影响，其中最受伤的应该就是玩家们了，希望这个技术问题能够早日解决，让玩家们也能够顺利的玩到更多Switch上的大作。