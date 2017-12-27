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猫版“丧尸围城”登陆Steam：彩蛋致敬《辐射》

2017-12-27 18:54:48来源：游民星空作者：短笛酱责编：远洋评论：

假如人类都变成了丧尸，只有猫咪幸免于难，这个世界会变成什么样呢？最近，就有这么一款游戏登陆了Steam。游戏名为《Max and Maya: Cat simulator》，可以说是猫版的丧尸围城，玩家要在游戏中扮演猫咪，建筑堡垒，击退那些来犯的丧尸。

游戏预告：

这款游戏由OMG Studios制作和发行。在人类都变成了丧尸的世界中，猫咪无人喂养，需要自己觅食，还要抵御老鼠、狗、丧尸等各种各样的进攻。有趣的是这里的丧尸居然还会喷火和各种魔法……想象奇特。据介绍游戏里还可以连上麦克风，通过语音指令指挥猫咪、吟唱咒语，不过语言嘛也得用喵星话。游戏里还可以冲敌人尿尿和扔便便，废物利用。

游戏预告的最后竟然还出现了《辐射》中的避难所，应该是向游戏致敬的一个彩蛋。不过除此之外这游戏还有挺多彩蛋，不知道各位看出来了吗？

Steam页面也给出了游戏的配置需求，具体如下（最终需求可能会有所调整）：

最低配置:

操作系统: Windows 7 SP1 64-bit or Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

处理器: Intel Core i5 or equivalen

内存: 4 GB RAM

图形: NVIDIA®GeForce®GTX 550 or ATI™Radeon™HD 6XXX or higher

DirectX版本: 11

存储空间:需要35 GB可用空间

推荐配置:

操作系统: Windows 7 SP1 64-bit or Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit

处理器: Intel Core i7 or equivalent

内存: 8 GB RAM

图形: NVIDIA GeForce GTX 770 or AMD R9 280

DirectX版本: 11

存储空间:需要35 GB可用空间

这款游戏预计于2018年第二季度发售，尚未公布售价。

视频画面：

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关键词：丧尸围城

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