在游戏中作弊的，封号可能只是小事

游戏作弊自古有之。单机时代FPE大法修改游戏参数，再到DOOM的屏幕画点。如果说自娱自乐还真没什么好说，毕竟在网络不发达、补丁包都需要依靠光盘传播的年代，制作组甚至巴不得开个后台通过命令调试各种参数。例如大名鼎鼎“whosyourdaddy”(谁是你爸爸）。

但这种招数放在房间里自个玩没有任何问题，想依靠各式各样的作弊器在网络、Lan Party中与其他玩家博弈那就真的不好玩了。因为你可能在虚拟世界无敌，但现实中还是被玩儿的命。比如下面CS玩家被连人带机扔出派对之外。

所以，作弊真的没有什么好下场，封号只是小事，很可能会招来血光之灾。

想刷榜？那我先自毁

在任天堂N64时代，3D版《大金刚64》就对作弊者使用了一种非常极端的手段。制作组发现当时一款名为gameshark的外部挂载作弊器相当盛行，也就是我们常说的金手指。即便是正常通关运用了作弊的手段，同样也是小组不能容忍的行为，成绩不能计算在榜单内。因此Rareware公司设置了一个自毁系统。

只要用了作弊手段在游戏中通关或者刷榜并且保存进度，自毁系统就会启动。这套系统会将游戏本体损坏，让其无法再正常运行游戏，等待玩家二周目的只有无限BUG和崩溃画面。如果还想玩，只能再购买一盘新的卡带。

杀毒软件照样通杀

名为EasyAntiCheat的反作弊软件非常恐怖，它一旦疯起来连系统中的杀毒软件也不认账。这套反作弊软件也成为诸多《黎明杀机》、《看门狗2》玩家的噩梦，它被写在游戏代码中，全程监视玩家的所有举动。如果你在多人游戏模式中作弊，就会被举报给厂商，与此同时你的行为会被截图，上传到公共服务器上展示给其他玩家围观。除非你脸皮厚，要么只能删ID杀号才能自救了。

重点来了，EasyAntiCheat因为会随时监测游戏文件的完整性、显存、内存、系统注册表。就是连破解软件、MOD也不能逃过这套反作弊软件的监视。更夸张的是，在《看门狗2》的单机模式中，EasyAntiCheat对玩家的行为同样奏效。很多时候大家为了能好好的玩上《看门狗2》而必须先把防火墙，杀毒软件关闭。

让游戏人物原地爆炸

是的，这可能是所有线上游戏中最为诙谐的一种方式。在《GTA5》中有一种车型叫做死亡公爵，加速、防撞和防弹能力都非常厉害，由于破坏了线上游戏的平衡性，这辆车只能在线下模式中使用。一旦发现被玩家搬运到线上模式，那么对不起，游戏人物会原地爆炸。

上车就爆

神仙打架

这是目前线上游戏中较为常见的一种管用伎俩。在《泰坦陨落》（不是仙剑6）中，一旦被判明是作弊，玩家和同组的玩家都会被丢到一个独立的作弊服务器中。在那里，只有大神、自动瞄准和诸神之战，你在普通游戏中的孤独求败，都会因为买外挂的钱不够多而在作弊服务器中虐得体无完肤。

这个手段据说也被用在了《绝地求生》中。至今蓝洞已经封杀了超过40万个作弊账号，想想98元售价x40万，根本就是天文数字。但技术实力不济也让蓝洞删号删到手软。所以小道消息传言蓝洞也会启动神仙模式服务器，让参与作弊的玩家在其中混战，还能Debug，皆大欢喜。

同样在《黑暗之魂3》中，作弊玩家也会被扔进“古神服务器”中，作为惩罚。不过由于判定作弊的方式包含根据玩家装备的突然变化，普通玩家如果被作弊玩家恶意砍到也会发生装备变化，扔进古神服务器中。所以能从神仙匹配中爬出来的玩家，一定也有机会成为逆袭小说中的主角。

话说回来，腾讯接手《绝地求生》国内代理之后，第一件事就捣毁了国内的外挂制作和销售团队，当神仙的机会已经越来越少。

与芝麻信用挂钩

打通虚拟账号与个人信用的芝麻信用绑定可能是目前最严厉的反作弊措施。所有《CS：GO》国内玩家必须绑定支付宝或者芝麻信用认证。虽然游戏作弊本身不至于让信用分降低，但个人信息一旦确认作弊会被记录在案并且终身禁赛，这辈子别想再玩国服《CS：GO》。

重点是Valve那套官方封杀VAC、监管禁封OW、优先账号匹配三连击也被引入国服中，让作弊者完全丧失人权。

绞杀作弊绝不姑息

道高一尺魔高一丈。虽说游戏作弊是永恒的话题，类似《绝地求生》吃鸡外挂背后完整的利益链也让厂商不得不奋起反击、斗智斗勇。2017年DOTA2 TI7国际邀请赛奖金突破2000万美元，绝地求生同时在线人数超过1700万。作弊破坏的游戏环境与后果不可估量。

带着利益的愤怒，游戏制作组们想尽一切办法羞辱作弊玩家也因此变得情有可原了。