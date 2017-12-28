《LOL》五大福利活动来袭：返利/黑金商店/全场半价

马上2018年就要到来了，为了迎接新的一年，不少游戏都开启了新年活动，《英雄联盟》也不例外，五大活动连发，玩家们的钱包又要守不住了。

除了已经开放的《英雄联盟》充值返利和限定皮肤限时上架外，还有超福利的三大新年活动蓄势待发，将于本周开放，一起来看看吧：

1、提莫的理财计划，充值点券最高返利100%

返利举例：召唤师小明购买提莫的至尊理财礼包，花费500元立即到账50000点券，2018年1月~10月每月额外到账5000点券，一共获得100000点券，收益率200%

活动地址>>>

2、限定皮肤限时上架

共12款限定皮肤，点击活动地址查看>>>

*针对8月6日前解锁“斩星魔剑易”的召唤师，提供如下补偿：

召唤师可以从以下两个礼盒中2选其1：

1)紫色宝石礼盒：内含紫色宝石20个;

2)稀有皮肤礼盒：内含皮肤“守护者雕像瑞兹”1个

具体信息请参见>>>

以下活动即将于本周上线：

3、阿卡丽的黑金商店。黑金折扣，特权专享

每位召唤师可以获得阿卡丽推荐的黑金折扣特权

4、迎2018新年商城英雄皮肤全场半价

游戏商城内在售的下列内容将进行半价销售：

(1)英雄

(2)皮肤

(3)加成道具

(4)守卫皮肤

(5)改名卡

请注意：

(1)2017年8月1日之后上架的英雄和皮肤不在半价之列;

(2)“活动2”中上线的限定皮肤不在半价之列

(3)冰雪节限定皮肤限时上架的皮肤不在半价之列

召唤师小明温馨提醒，在提莫的理财计划中充值点券之后购买半价皮肤，更划算哦

5、神秘的莲花之令活动

珍稀守卫皮肤限时销售，赠送神秘的莲花之令，打开神秘的莲花之令有惊喜。