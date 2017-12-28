盘点：2017游戏行业都发生了什么？

对于整个电竞产业来说，2017年注定是非常不平凡的一年，这一年《守望先锋》从热到冷，《绝地求生》从无到有，《英雄联盟》从外到内，《王者荣耀》从小到大。伴随着游戏本身的快速变化，游戏产业的格局也在动荡地发展着，每一个阵地上都伴随着轰轰烈烈的变革，一股股交织着的力量共同谱写了今天的产业现状。

《守望先锋》：职业战队纷纷解散

估计谁也想不到，《守望先锋》（下文简称OW）会成为凉的最快的一款游戏，截止12月，国内已经有六支战队宣布解散《守望先锋》分部，其中包括斩获了春季赛冠军的1246战队。

2016年底，OW的火爆程度不亚于今天的吃鸡，网络上的大V，身边的同事，无论是不是暴雪的死忠粉，没玩过OW在日常的社交中可以说是低人一等的存在了。OW的出现给沉寂多年的FPS游戏带来了全新的玩儿法和思路，以往一味追求真实画面、拟真枪械、多元化武器的FPS游戏设计思路被OW的游戏模式完全改写。

与其他游戏三天两头有各种奇葩上新闻的套路不同，OW一直有着相对来说比较干净的舆论，没有队员打架、没有成风的外挂、也没有太多玩家之间的纠缠，各路大V在社交网络上的互动也给OW带来了更多的玩家和更大的影响力。

OW还带动了2017年第一批硬件升级，无数玩家为了获得更好的游戏体验和游戏成绩，纷纷将自己的显示器换成了高刷新率的产品，把显卡换成了支持高刷新显示器的显卡。硬件厂商和暴雪心里都美滋滋的，然而谁也没想到这一波升级却给3月份横空出世的游戏做了嫁衣。

《绝地求生》：上线即是明星，霸榜已快一年

3月23日，《绝地求生：大逃杀》（下文简称PUBG）在Steam上正式发布，由此开始了Steam平台的霸榜之旅。

Steam平台每周推出当月游戏热销榜单，PUBG自上市到今天，已经连续30周稳坐第一名宝座，PUBG已经拥有超过1000W玩家，不久之前它的同时在线人数已经超过300W，对于一款98元售价的游戏来说这已经非常难得，更为难得的是，它打破了以往畅销游戏必备的几个元素：

1、免费：玩家没有额外成本，下载即玩

2、上手简单：没有学习成本

3、对硬件要求不高：不用购买或者升级机器

4、丰富的玩家间互动机制：方便好友之间一起游戏

PUBG只满足了最后一点，前三点别说符合，连边都不沾。PUBG的售价为98元，够在大部分网吧玩儿24小时的游戏；它的游戏设计贴近真实效果，不同枪械的子弹甚至都无法通用，这是以往大多数FPS游戏没有做到的；它对 PC 硬件的要求非常高，在前几个版本想要在FHD分辨率下以60FPS的帧数稳定流畅运行至少需要价值3000元以上的显卡以及至少16GB的内存。

而这并不是PUBG的全部障碍，屡禁不止的外挂、及其不稳定的服务器和国家的不确定政策纷纷成了拦路虎，玩家们愣是用强大的内心和付费的加速器带着PUBG一路向前走到今天。

用更直白的话来说，PUBG的今天是玩家用钱堆出来的。

很多人为了玩儿好PUBG开始了败家之旅，七八千的主机买了，五六千的电竞显示器买了，一两千的电竞耳机买了，一年几百块的加速器买了，所有的投资都为了这款价值98元的游戏。

PUBG的火爆和玩家的忠诚与OW冷清的服务器形成了鲜明的对比，背后的原因说穿了无非就两点：

1、游戏规则

当初OW之所以从众多FPS游戏中脱颖而出，创新的游戏规则是不可忽视的原因，OW一举改变了以往FPS游戏只有“突突突”的体验，虽然某种程度上讲这是FPS游戏的精髓所在，但是玩家被教育了数十年之后对这种玩法早已厌倦，OW新颖的竞技模式和游戏中完全不同的技能展现有让玩家为之疯狂的资本。

但是，FPS游戏之所以为FPS游戏，真实的射击感仍然是立命之本，相对于连枪械部件都需要严格按照现实设定的PUBG，OW在打击感上缺失的不是一点半点。在遵循现实世界设定的之后，PUBG将游戏模式从此前“对战-死亡-复活-对战”的循环改成了“对战-受伤-死亡-游戏结束”，游戏体验更接近真实，赢下比赛后有更强烈的满足感。

2、游戏感受

OW的游戏节奏非常快，每一局游戏都需要高度集中的注意力，因此每一局比赛都是对精神和体力的大量消耗，很难一盘一盘连续玩儿上太久，现在的OW已经完全趋向于电竞化，在强度极高的一局局游戏中感受不到游戏带来的快乐；而PUBG相对来说就轻松许多，而且游戏本身相对来说娱乐性大于竞技性，玩家既能够感受到游戏中的乐趣，也能够体会到电子竞技的魅力。

PUBG的成功充分说明了只要是好游戏就能够吸引玩家的注意力，所有的外部负面因素暂时都可以忽略不计，而它的火爆也促使国内游戏开发商开发了一大把生存竞技类的射击游戏，或许在未来的两到三年内，“吃鸡”仍然是火爆的游戏题材。

《英雄联盟》：S7落地中国，还能火多久？

然而提到电子竞技不可避免的话题就是《英雄联盟》（下文简称LOL），今年LOL的全球总决赛第一次落地中国，拳头在中国的武汉、广州、上海和北京四个城市分别举办了小组赛、淘汰赛、半决赛以及总决赛，让LOL的中国玩家可以在家门口感受到电竞带来的快乐与魅力。

MOBA和FPS类游戏一直是游戏产业中不可或缺的类型，在某一个阶段，可以没有赛车、可以没有养成、可以没有角色扮演，但是MOBA一定会在任何一段游戏的发展史上留名。LOL到今天已经有七年之久，关于它“凉与不凉”的讨论也持续了两三年，那么它为什么火又为什么凉呢？

LOL整个游戏的发展史基本上是电子竞技在中国乃至全世界最黄金的发展阶段，某种程度讲，LOL的火爆有种“时势造英雄”的韵味，它赶上了中国电竞俱乐部的崛起，赶上了中国政府对电竞游戏看法的转变，赶上了直播行业的快速壮大，赶上了自媒体时代的浪潮，不过换个角度来说，LOL本身的趣味性、上手难度、对硬件的要求也决定了它注定会有广泛的群众基础。想等着被时势成就，你也得首先是个英雄才行。

今年的LOL全球对抗中，中国的LPL取得了令人瞩目的成绩，洲际赛力克LCK成为亚洲最强，世界赛更是有两支队伍打进了最后的四强，虽然没有取得最后的冠军，但依然令广大的中国玩家兴奋不已。

在赛事的赞助支持方面，我们今年看到了像JEEP、奔驰这样的汽车厂商也将触角伸展到电竞比赛中，这已经充分证明了LOL的商业潜力，以今年的全球总决赛为例，顶级赞助商除了很早之前就混迹在电竞赛事中的 Intel、罗技这样的硬件厂商之外，还有欧莱雅和谷粒多这样的快消品牌，奔驰则成为了全球总决赛的首席合作伙伴，时至今日，如果谁还说游戏是个“毒瘤”，那么只能奉劝仁兄不要做任何投资了。

S7能够落地中国，和腾讯收购了LOL的母公司拳头游戏有很大的关系，但最重要的是，中国已经成为最大的电竞市场，2015年国内电竞市场的规模为374.6亿元，2016年市场规模达到504.6亿元，根据游戏工委的数据，仅2017年上半年中国电竞市场的实际销售收入就已经达到了359.9亿元，而这仅仅只占了整个游戏市场的36.1%，也就是说游戏市场的实际销售收入达到了997亿元，集中在下半年的各种赛事以及火爆的吃鸡都会给这个数据舔砖加瓦，突破2000亿元基本上没有问题。

这些钱除了各种赛事、俱乐部广告之外，最大的来源还有直播。

没错，提到LOL不得不提的另外一件事就是直播，S7全球总决赛的实时直播记录在SKT VS RNG的半决赛上产生，官方给出的最终数据是8000万。直播的火爆不仅仅给游戏或是赛事本身带来了更大的影响力，它还让整个电竞产业变得更为多彩。

2017年的直播界最火的两个女主播莫过于陈一发和冯提莫，网络主播的发迹史很难找到确切资料，但是可以确定的是，二者都曾经直播过LOL，直播过程中因为唱歌好听一举成名，冯提莫甚至还获得了英雄联盟2017年度优秀主播的提名，这对于一个不以游戏直播为主的主播来说是非常大的荣耀。

专业游戏向的主播们自然也有一席之地，比如MISS、小智、若风等大牌主播都因为直播平台和LOL这款游戏而获得了空前的关注，让一身的游戏天赋得以在职业赛场之外变现。游戏主播们的身价一直是个谜，从MISS一年一个亿，到PDD五年三个亿，各种谜一样的数字让网友们留足了口水，我们始终无法确认具体的数据，不过从产业价值来看，这些一线主播一年一个亿的价格确实不贵。

有人的地方就有江湖，直播圈儿的各种负面新闻自然也层出不穷，从去年的阿怡代打事件到今年死亡宣告直播打女朋友，都是LOL的主播，一个没打，一个打了，起因不同，结果相同。年尾的55开吃鸡开挂事件更是震惊了整个电竞圈。

普通人开挂顶多也就是影响了游戏平衡性，受到对手的谴责，一般来说封号也就算是最终的处罚结果，而曾经的职业选手开挂就是职业道德和公众信用的问题了，55开曾经效力于皇族战队，也就是现在RNG的前身，作为LOL选手的55开层取得了S3全球总决赛的亚军以及S3中国区的冠军，在电竞圈中绝对是富有影响力的存在。但55开被发现开挂时却百般狡赖，在各种实锤证据下扔拒绝承认开挂，让很多网友大跌眼镜。

很多人想不到LOL能火到今天，除了游戏的自身素质之外，客观条件确实不容忽视，国内俱乐部的快速成长给游戏带来了更高的关注度和更大的商业价值，网络主播借着游戏的影响力变成了网红，又进一步给游戏带来了影响力，这些事情都是相辅相成的存在。

伴随着OW和PUBG的崛起，“LOL凉了”的说法再一次扶摇直上，最直观的体验是在各大直播平台上，昔日满屏的LOL都变成了“吃鸡”，网友们讨论的话题也从召唤师峡谷换成了绝命岛。

每一年S赛结束后都会有两种声音，一是“LOL凉了”，二是“S（N+1）是LPL最有希望的一年”，S4以来，LPL一直没能拿到世界总决赛的冠军，这给中国的LOL玩家带来了极强的挫败感，因爱生恨，每一次LPL出局后都有玩家表示以后再也不玩儿这款游戏了，虽然很多人后来又乖乖装了回来，但是心底的遗憾却始终没有被弥补。

S赛的失利会让这款游戏凉吗？

从现在的形势来看，至少在中国不会，凉的只是很多玩家一厢情愿的好胜心而已，在电子竞技的版图中，游戏本身的商业价值才是决定其命运的根本。在即将到来的S8赛季中，著名板卡品牌ROG赞助了新的LOL战队，吸引了来自EDG、JDG、OMG等多支老牌战队的队员加盟；哔哩哔哩还收购了原IMay战队，新组建了BLG战队；FunPlus Phoenix也加入到了LPL的征程中。S8赛季一共有14支战队征战，比S7多了两支。

职业电竞俱乐部的增加将会给LOL带来更大的商业价值，也就意味着这款游戏至少在未来一年仍然会保持着相对火热的状态。

《王者荣耀》：火的快，凉的更快

我们的话题终于来到了《王者荣耀》，这款2015年就已经上线的手机游戏，直到2017年才大火特火，但很不巧，移动端吃鸡的风头最近已经在慢慢地盖过了这款手机上的LOL。

移动端的所有产品都突出一个“快”字，一盘《王者荣耀》的时长一般都在15分钟左右，2015年底才上线的游戏到今天已经打完了9个赛季，这在PC游戏上是无法想象的。

移动端产品的另外一个特征是普遍具有很强的社交属性，一个宿舍的几个朋友、一间办公室的几个同事很容易就能凑齐一盘游戏，打PC游戏要高性能电脑，要准备充足的时间，而手机游戏只要大家坐在一起就可以战斗了，这种特性让《王者荣耀》在2016年迅速崛起，并最终成为了2017年最火爆的游戏之一，截止到7月份，《王者荣耀》已经有2亿的注册用户，仅仅第一季度就为腾讯贡献了60亿元的收入。

就如同我们前文所说，移动端产品的一个特性是“快”，12月初，由网易运营的《荒野行动》注册用户已经突破一个亿。

移动端独有的强社交属性注定了人们会玩更新、更多人玩的游戏，这样才能够融入到社交圈子中，于是曾经一起开黑《王者荣耀》的玩家改成了一起吃鸡，即便腾讯自己研发或代理了七八款吃鸡游戏，还是没能把《王者荣耀》的玩家留在自己的服务器上。

电竞的明天：前途光明且钱途光明

12月初，Intel 宣布计划将于明年2月平昌冬奥会前夕，将IEM电竞赛事带到冬奥会前夕，因为这一举动获得了国际奥委会的支持，所以这是电子竞技距离奥运会最近的一次。但即便如此，电竞入奥仍然是一件没有时间表的事情，摆在眼前的障碍多到数不过来，各国家、俱乐部、游戏公司利益的交织、比赛项目的选择、赛制的制定等等都与现行的联赛有很大出入。

但毫无疑问，电竞的未来一定是光明的，职业选手们的梦想与赞助商砸下的真金白银点亮了这条电竞之路，即便在早期的野蛮发展状态下，电子竞技也逐步从曾经的广泛被抵制走到今天的职业化道路，电竞产业愈发规范，产业价值被越来越多的人认可，在未来，这条路上会有更多的大公司介入，此前简单的选手+俱乐部+游戏赛事的格局会变的更加多元，越来越多的产业会与电竞结合，共同形成新的经济力量。

在游戏电竞产业一片片阵地上，不同的人上演着不同的戏份，每一款游戏都有无限的想象空间，但是究竟什么样的游戏能成为电竞的明天，引领电子竞技的良性发展呢？很遗憾，这一年依然没有答案。我们知道的只是未来的电竞，一定更加光明璀璨，绚烂夺目。