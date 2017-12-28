日本制作人票选百大年度游戏：《塞尔达：荒野之息》夺冠

年末之际，各种评选来袭，日本《Fami通》向一百多位日本制作人与行业人士询问了他们认为的年度游戏，所以并未收录玩家的投票，共有100款游戏，按照统计计算，其中《塞尔达传说：荒野之息》赢得第一名，紧随其后的是《DQ9》和尼尔，前十中仅有一部欧美游戏“吃鸡”《绝地求生》上榜，看来日本制作人还是很喜欢本土游戏。

十大年度游戏：

1.《塞尔达传说：旷野之息》

“本作在“塞尔达”系列一贯的熟悉感与前所未有的新鲜感中达到了绝妙的平衡，真希望能一直在这个游戏的世界里生活下去。”——森下一喜；“使用无限的炸弹将敌人打倒，尽情地收集道具……真是太棒了！能够惬意地横躺着玩也是极好的呢。”——神谷英树

2.《勇者斗恶龙11》

“没有为了迎合时代而改变原本的样子，这份洒脱令人憧憬。”——山中拓也；“本作让我再次感受到了学生时代的“DQ”系列是多么的令人感动。”——早矢仕洋介

3.《尼尔：机械纪元》

“本作围绕着游戏、设计与交流的要素铺陈开来，是2017年最能给人想玩的动力的游戏。”——富泽祐介；“令人沉浸其中，有一种幻灭的美学。毒性很大！这可不妙。”——桥本真司

4.《喷射战士2》

“墨水涂地就已经很开心了，游戏更新和祭典就更让人高兴了。”——前野智昭

5.《超级马里奥：奥德赛》

“纽敦市的庆典让我发自内心地感到快乐，甚至流出了眼泪。”——高木谦一郎

6.《生化危机7》

“令人沉浸在对初代的回忆中，VR版做得非常到位，DLC也痛快地玩了一番。”——和田和久

7.《绝地求生》

“紧张感与成就感的平衡方面很出众，很容易碰到有趣的场面也是游戏魅力之一。”——西尾勇辉

8.《怪物猎人XX》

“狩猎新怪物天慧龙时受到了冲击，“还能这样移动？！”之后的5分钟里一直兴奋地思考着如何变换走位，非常开心。游戏平衡性也是一绝。”——犬山纸子

9.《动物之森：口袋露营》

“很少的空余时间里可以玩到《动物之森》，光这一点就令人满足。”——田浦贵久

10.《SFC MINI》

“多亏了可以随时存档，目前正在所有动作游戏并行通关中。”——巧舟

因为数量太过庞大，有兴趣浏览100大游戏排行榜的网友可以登陆Fami通官方网站浏览。另外，还公布了流行中游戏，其中角色扮演类占比最高，达21%；动作游戏紧随其后，达19%；动作冒险游戏与模拟游戏同占8%；射击游戏占7%；冒险游戏与动作角色扮演游戏同占6%；第一/第三人称射击游戏与解谜游戏同占5%；对战动作游戏占3%；模仿角色扮演游戏占1%；其他剩余类型则共占11%。

各平台年度游戏

流行中的新作：

第一名《绝地求生》

第二名《地下传说》

第三名《煮糊了》

第四名《碧蓝幻想》

第五名《碧蓝航线》

第六名《神臂斗士》

第七名《仁王》

第八名《地平线零之曙光》

第九名《我的世界》

第十名《A3!满开剧团》