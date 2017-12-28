《桥梁建筑师传送门》评测8分：别想了，没有三

首先要说明的是，这款游戏是传送门主题的桥梁建筑师，只能说是《桥梁建筑师》的续作，和坊间疯传的《传送门3》并无多大关系。

《桥梁建筑师传送门》的游戏场景发生在臭名昭著的光圈科技实验室，玩家作为一名应聘成功的“光圈科技飞跃障碍计划的首席托管人”，需要借助公司内的高科技实验室搭建设施以进行传送门的车辆运输实验，曾令无数宅男魂牵梦绕的土豆女神GLaDOS也会在游戏中出场，担任新手指导的角色。

作为光圈科技的员工，我可以很负责的告诉大家，我司对于员工的待遇问题十分优渥。任何员工在工作时间因为实验事故死亡，我司将不会继续追责，免除当次因为员工失误造成的公司财产损失，并且对其家人发放本月基础工资。

既然是“桥梁建筑师”，游戏的主要内容自然是如何建好稳固的大桥。玩家可采用的建筑材料有弹力绳和钢梁两种，其中钢梁可以经过二次点击变成桥面。游戏制作组似乎在这方面做了一个大大的减法，将核心全部都精简到了这两种材料身上。

减少玩家选择的同时，关卡中的内容倒是因为《传送门》的背景变得更加丰富，除了经典的传送门外，各类凝胶、IO至宝、机枪机器人等等应有尽有，凝胶与与传送门为游戏提供了全新的问题解决视角，玩家可以通过利用凝胶加速冲刺弹跳让小车从传送门中飞跃而过，然后一车把萌萌的机枪机器人撞个稀巴烂。

值得一提的是，它的教程方式与和其他同类型的游戏不同，并不会只单纯地教会玩家1+1，然后抛出类似高数方程式的难题让玩家解决。制作组甚至在一开始就给出了建造大桥最优解，什么菱形的支撑能够承受的压力最大，拱形桥面比其他样式的桥更加稳固等内容，都被直白的放在了“最佳实践”里，有很多的小tips笔者也是在看了之后才恍然大悟，所谓寓教于乐，大抵如此。

而且在关卡开始时，关卡选择的界面右下角会以直白的图像形式提示你当前关卡可能需要的策略，例如需要车辆飞越、有时间限制或是必须加速到高速等等。如果是关卡直接通过的重要内容还会用加粗黑色标注出来。

这类建筑游戏一般都会根据可通过车辆的数量来进行评分，《桥梁建筑师传送门》也不例外。虽然游戏过关条件大多数都只需要通过一辆车即可，但是想取得优秀的评分还需要让桥能够经历一列车队的考验。和单辆车辆不同的是，车队会更加频繁地对桥梁稳定性进行考验，加之传送门的存在，多数情况下的考验玩家的还不只是如何搭建一座稳定的桥梁，就连桥梁的角度和车子经过的时机都要在设计方案中占据很大的比例，失之毫厘很有可能就会让落点谬以千里。

关于高评价车队，游戏中有一个说不上来是不是BUG的小问题。一旦使用车队模式之后，哪怕因为建筑失误，你所有的车都堆在了一个角落进退维谷，除非所有车辆都成功通过，否则当前关卡并不会结束。也就是说除了全通和失败之外游戏并没有第三种评价体制。

由于游戏内关卡完成并没有金钱限制和惩罚，所以理论上玩家可以使用无限多的材料进行搭桥建筑。这也就意味着如果有些关卡过不去，玩家完全可以采用靠桥梁数量的优势填平质量上的不足。玩家在流程后期面对一道道天堑时完全不必多想，只需要把地图每一处地方都用材料填满，一切问题都会迎刃而解。虽然这样做会减少卡关带来的挫败感，但是也让玩家失去了如何研究最优解的乐趣与成就感，同时也让该类游戏应有的策略深度变得有些浅薄。

结尾

《桥梁建筑师传送门》完美地将两款风格迥异的经典游戏结合了起来，《传送门》的元素和解密思路在《桥梁建筑师》里得到了全新的书写方式，虽然有些瑕疵，但是的的确确做出了不负前者的有意思内容，如果你是此类游戏的好者，它一定是你近期的不二之选。