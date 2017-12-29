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PS4新核弹？《怪物猎人：世界》获索尼鼎力支持

2017-12-29 10:42:56来源：网易作者：SEED责编：仲平评论：

下月发售的《怪物猎人：世界》是近期最受索尼玩家关注的大作之一，一方面这是数年之后PlayStation上的MH新作，另一方面也是玩家忍受马赛克多年后盼到的高清猎人。

《怪物猎人》系列在国内同样拥有一大批忠实粉丝，从加价一两千的仍能卖掉的限定主机上就可以看出。

▲旁边的同事就购买了这款亮眼的限定版

索尼对这款游戏的重视程度甚至可以媲美日本国民RPG《勇者斗恶龙11》，各种宣传活动不断，甚至让不少人忘记了这是一款PS4/Xbox One/PC的多平台游戏。

近日索尼又放出了一个《怪物猎人：世界》的新广告，出演的依旧是PlayStation系列代言人日本知名演员山田孝之，他的夸张表演风格仍然健在。

这篇名为《怪物猎人世界山田的压岁钱》的广告视频中，山田准备给三位晚辈压岁钱，希望他们届时能够去买《怪物猎人：世界》一起游玩，没想到三人却各有各的打算，生气的山田几乎变成了游戏中的怪物……

这其实也宣传了《怪物猎人：世界》对系列的传承，四人联机共斗是MH系列流行的重要原因。详细视频请点击观看！

山田孝之《怪物猎人：世界》颜艺广告（来源：网易）

IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看

不过本作对大陆玩家来说其实和独占也没什么区别，因为本作是PS4亚洲地区独占。亚洲版预计将和日版同步在2018年1月26日发售，并且在首日更新中文支持。

▲卡普空亚洲官方微博近日确认中文同步

注意只有亚洲版本（例如港版等，不含日版）才会更新中文支持，所以现在预购的话不要买错了。

在独占游戏少见之后，现在开始兴起的是地区独占中文独占了吗？不过索尼额外支持厂商将游戏中文化，这对国内玩家来说这也并不是坏事，对吧？

就如视频中所说，有翘首期待的游戏是一种幸福

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关键词：怪物猎人

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