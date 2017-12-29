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幸运：玩家通过论坛找回旅途中遗失的Switch

2017-12-29 14:35:19来源：触乐作者：黑兔责编：远洋评论：

万一你不幸在外出时弄丢了心爱的掌机，你会怎么做？最近一名德国玩家通过Reddit论坛，得以成功和他丢失的Switch重新团聚。

这位名叫Juan的玩家称，他原本打算带着Switch打发无聊的飞行时光。然而在他乘坐巴士前往登机口的途中，Switch却不幸从包中滑落到座椅上。再等他反应过来时，自己已经坐在了飞机上，而巴士早已开走。

由于追赶巴士无望，Juan只能向机场提交了一份遗失报告。在从法兰克福飞往马德里的途中，Switch上那55个小时的《塞尔达传说：荒野之息》和33小时的《以撒的燔祭》存档始终在他脑海里挥之不去。

飞机落地后，Juan忽然灵机一动：既然其他人曾经在Reddit的Switch版块贴出过失物招领贴，为什么自己不去试试呢？

“我在法兰克福国际机场丢失了Switch，”Juan在Reddit论坛写道，“如果你是那辆巴士的司机，我会永远感谢你并给你带去巧克力。尽管我知道，这只有0.000001%的成功可能性。”

不久后，一位名为XxPyRoxXMaNiAcxX的玩家回复了该贴，并给他留下了另一位名叫Itchybun的用户在1小时前发布的失物招领贴。“我找到了一台丢失的Switch，有没有什么办法联系到失主？”Itchybun在贴中问道。

Itchybun称，他的朋友在巴士上找到了这台Switch。起初，Itchybun打开了Switch并试图通过社交功能找到失主，然而他发现，Switch上并没有类似的功能。随后他又尝试联系了任天堂，请求公司能够帮助他联系到失主。

让Itchybun没想到的是，自己发布的失物招领贴在一小时后就收到了回复。为了确认失主身份，他向Juan索要了用户名、手柄颜色、一些连接过的Wi-fi名称和好友姓名，以及最后玩过的一款游戏。经过核对，Juan确实为这台Switch的主人。“当我回答了所有问题后，他给我打了100分，”Juan笑着表示，他将在新的一年里和Itchybun会面并取回那台日思夜想的游戏机。

“从今天起我更加热爱这个社区了，特别是那位决定物归原主，而不是留下自己用的大好人，”Juan在Reddit原贴中更新道。

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关键词：Switch任天堂

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