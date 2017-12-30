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《绝地求生》饭制夜间模式地图：听声吃鸡

2017-12-30 6:51:39来源：游民星空作者：路易基责编：飞龙评论：

如果你在玩《绝地求生》的时候总感觉两眼一抹黑，常常死于不知何处的暗箭，那或许夜色可以给你更好的掩护，来看看饭制的《绝地求生》夜晚地图。

《绝地求生》夜晚地图：

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其实这只是将颜色调暗的沙漠地图，不过想来这也是个不错的点子，在夜色下，伏地魔没了优势，你可以放心大胆的在空地跑路，相比较视力，你更加容易注意到远方的枪声，盲人吃鸡也不是不可能了。

高清视频画面：

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关键词：绝地求生夜间模式

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