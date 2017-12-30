这些游戏你准玩过，那些年风靡一时的手机游戏盘点

如今手机游戏风靡，无论大人小孩都在用手机玩游戏。最近最火的莫过于“吃鸡”手游了，即使在编辑部晚上下班都不回家也要玩一会再走。这些年手机游戏换了一茬又一茬，总有爆款游戏出现，也总有老游戏慢慢落寞了。今天就跟大家一起开启尘封的记忆，回顾一下有哪些曾经风靡一时的手机游戏。

神庙逃亡

功能机时代手机游戏的样式比较少，最经典的就是贪吃蛇，俄罗斯方块这类游戏了，我们就不详细讲了。

我个人接触到现在意义上的智能手机是从高中时代的摩托罗拉ME525那个时代开始的，印象最深的就是神庙逃亡了，当时全班几乎都在玩这个，有的同学一玩一上午，分数也是高的吓人。当时的手机性能没有现在出色，这款游戏操作简单，而且大家会因为为了得高分而一遍一遍玩，也让这款游戏风靡一时。

水果忍者

与神庙逃亡同时期的还有一个神奇的游戏，水果忍者，这款游戏几乎是和iPhone 4一起问世的，所以借着iPhone在国内的火爆，水果忍者也是圈了不少粉。当时像我妈妈这样年纪的对于游戏应该不太感冒了，也会用手机或者平板玩切水果。当初我也算是水果忍者玩了好久，当时为了切水果更舒服还给我的三星S4贴了一张磨砂膜。街机模式1500+分的水平不算菜鸡了吧！

愤怒的小鸟

看到这个红色的小鸟，相信你一定会想起来那个把小鸟当做炮弹打出去的游戏。愤怒的小鸟于09年在iOS平台首发，一直到现在都有更新，从一开始原版的游戏到现在已经更新了7个大版本，加入了不少新的道具和关卡。不过从15年开始，好像就没什么人还在玩这款游戏了。不过，去年愤怒的小鸟改编成了动画电影，也是收获了不错的票房。

割绳子

这个游戏也是我自己玩了好久好久的，我很喜欢这类休闲还考验技巧的小游戏。这款在2010年上架的休闲游戏一上市就受到一致好评，绚丽的游戏画面，可爱的主人公om nom，都让这个游戏非常吸引人。当时在苹果应用商店上架第一周就把愤怒的小鸟从第一的宝座上拉了下来，这也是世界上第一个赢得 BAFTA 奖的 iOS 游戏。

找你妹

听这个名字好像有点不太正经，但是这应该是最火爆的找茬游戏。这是一款结合了传统的找茬系列元素和经典的角色扮演系列元素的游戏。拥有风趣幽默的故事情节，诙谐搞笑的画面，包含丰富的游戏模式以及道具系统，支持多人联机，操作简单，易于上手，在各个地区国家热门游戏内排名前十。同时还推出了双人对战的模式，在闲暇之余可以和朋友一起切磋。

2048

这款游戏应该是在我大二的时候火起来的，不用下载，有的网页就可以直接玩，上课的时候没少在下边划来划去的拼数字。这个游戏的玩法是在一个4*4的格子里，装入数字，通过上下左右的滑动，让相同的数字合起来，最后能够拼出2048。说实话玩了这么久我还从来没有拼成过2048。

球球大作战

说了半天单机小游戏我们来说一说这些年比较火爆的几个网络手机游戏吧！球球大作战是Superpop&Lollipop工作室2015年推出的对战类手机网络游戏。每一个玩家都是一个小球球，在游戏中不停地大球吃小球，努力存活下来成为最“胖”的球球就赢了。但是这款游戏在电视，网络上都有很多的广告，也吸引了不少朋友加入战斗。简单易操作，而且还有比较激烈的竞技在里面，也算是风靡一时了。

阴阳师

国内游戏厂商中，网易和腾讯可以说是两巨头了，两家的手游也称得上是质量上乘。去年火的不行不行的《阴阳师》就是网易推出的3D日式和风回合制RPG手游，相信大家应该都玩过吧！我的很多同学每天都在“肝”阴阳师，抽SSR角色，配御魂。唯美的画面和音乐，配上类似卡牌收集的模式，也让不少人心甘情愿的充值，无奈我自己是个“非洲人”完了好久也没抽到SSR。这款游戏也给网易带来了相当大的利润，相信不少朋友都充值过648块的大礼包吧！

王者荣耀

要说手机游戏哪个最好玩，可能大家看法不一，但是哪个最赚钱，《王者荣耀》说第二没人敢说第一。天美工作室出品的一众游戏都是火爆非凡，王者荣耀作为一款MOBA类游戏将电脑端游在移动设备上完整呈现。王者荣耀凭借天然的设备优势和随时能玩，简单好上手，让它成为了朋友们一起娱乐的好帮手。同时，王者荣耀一个季度营收超过120亿元，你没看错是120亿，这可能比绝大多数的上市公司一年的收入还要多。大家玩爽的同时，腾讯也是赚的盆满钵满。

吃鸡手游

最后我们要说一下的就是最近一阵子非常火爆的吃鸡手游，随着绝地求生在电脑端游上大红大紫，手机游戏厂商也盯上了这块蛋糕。一时间《小米枪战》《荒野行动》《荒岛特训》《光荣使命》《终结者2》等吃鸡类的手游出现。随后腾讯又宣布将与绝地求生的开发商合作推出两款“原装”的绝地求生手游。可以预见，接下来吃鸡类的手机游戏也将会成为手游主力。不过现在看来对于操作和画面上的优化依然是游戏开发商需要继续努力的方向。

说了这么多手机游戏，相信不少人都玩过其中的几个甚至全部。流行的手游从原来的单机游戏转变成了网络游戏，也成为了大家人际交往的一个重要社交手段。同时，手机游戏也从之前的休闲向竞技类转变，很多端游慢慢的在被移植到手机上，相信在之后依然会涌现越来越多的好手游的。