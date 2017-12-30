聚众开箱吃鸡：2017年游戏圈开了挂的并不只有任天堂

2017年转眼就要和我们告别了，我知道你们肯定还在感叹今年的好游戏实在太多，不够时间玩不过来。从自己的游戏和工作生活中站起来看整个游戏圈，这个鸡年好不热闹：不论是想方设法吃鸡，还是波澜不惊的却又重返辉煌岁月的日系游戏，在舆论中翻滚的氪金开箱，单项赛事奖金破亿得到奥组委承认的电竞……这些看似无甚关联的音符碎片，一起交织出了2017年游戏圈的美丽全貌。

2017游戏关键词1：任天堂

2017年对日系游戏而言，是旱过逢甘霖的一年，在连续数年表现不理想，甚至有质疑日系游戏前途的声音开始不时出现的背景下，沉闷了许久的日系厂商终于在今年爆发回到了往日应有的水平。

这其中声音最响亮的便是任天堂，从三月份Switch发布开始，除老任拿手的老少咸宜休闲游戏牌打得好，更重要的是一年来各种高水平大作就没断过，随同Switch上市发售的《塞尔达传说：旷野之息》，紧接着是《马里奥赛车8豪华版》，《油彩军团2》，以及《超级马里奥奥德赛》再到最近的《异度之刃2》……还有对Switch操控方式进行探索的《ARMS》，再加上各种第三方助力提供的新作或移植，你敢想象在Switch上玩《上古卷轴5：天际》和《DOOM》的情景吗？但任天堂把这变成了现实。

玩家和市场对于任天堂在一年来所作出的努力是非常认可的，这种认可直接表现在了Switch主机的销量上，发售9个月达成千万销量，已经是现世代主机整体疲软的表现下最拔尖的成绩。如果任天堂能够在接下来的几年里保持这个高水平作品不断档的节奏，剑走偏锋的Switch成功就还能延续下去。

2017游戏关键词2：吃鸡

在一开始听到“大吉大利，晚上吃鸡”这句话的时候，我还以为是和今年是鸡年有什么关系的原因而流行，直到我顺藤摸瓜找到了这款叫做《绝地求生》的游戏——在一场100人的荒岛厮杀中成为最后那个还站着的胜利者，游戏就会用这句话来祝贺你的胜利，也给它带来了“吃鸡”的别名。

《绝地求生》的成功绝非偶然，距离上一个FPS元叙事《使命召唤：现代战争》系列的脚本式射击演出已经过去了10年，玩家早已经对动视的套路感到了无新意，去年的《DOOM》很old school，但是情怀难成主流，所有人都在等一个答案，这个答案就是Playerunknown的大逃杀模式（现在已经被美其名曰为战术生存射击了）。

从《武装突袭》《DayZ》《H1Z1》的酝酿，到最后独立成游戏的《绝地求生》，在反复的打磨中，一个崭新的流派就此成型……而且在成长的过程中，都一直有玩家的不断陪伴，在今年3月份游戏正式在Steam平台上启动抢先测试时，它就已经积累了相当不错的用户基础。而此前经过中国国内社交网络的病毒式传播带货，这一玩法模式也开始进入更多国人的视野，到今天中国玩家已经占据了整个游戏玩家群体的半数，而它也由此早早超越《DotA 2》成为Steam上同时在线玩家人数最多的玩家。

有了《绝地求生》作为火爆流派的开路者，国内外同类游戏开始纷纷涌现。在一片狂欢中，活生生的把鸡年，变成了“吃鸡”年。

2017游戏关键词3：外挂

从游戏直播开始的直播文化带火了很多东西，但同时也照亮了游戏对抗中的阴暗面。假如没有黄旭东和魔音糯米的微博对撕，五五开卢本伟的作弊曝光，恐怕很多人都不会如此大规模地对外挂这一破坏游戏竞技平衡的毒瘤口诛笔伐。

因为对实时性和延迟要求非常高，许多FPS游戏会把一部分数据处理都放在本地，这也让FPS成为了外挂泛滥的重灾区，不管是国内的《穿越火线》，还是今年刚刚开起国服的《CS:GO》，外挂始终无法绝迹，而代码安全性比较堪忧的《绝地求生》就更惨了——游戏火爆的人气也让外挂制作销售者赚了一笔数量可观的黑心钱，正常游戏的玩家却苦不堪言。

和外挂的斗争虽然永无止境，但好消息是国内游戏公司已经开始借助法律手段惩戒这些破坏者们，今年已经有好几条外挂制作团伙被公安机关侦破，窝点被捣毁的消息见诸报端，相信对所有参与到这一灰色产业中的人员都有着相当大的震慑作用。

说到底这还是一场人性中善恶两面的战争，没有终点，只有暂时的胜利。

2017游戏关键词4：开箱

EA成功地把当今游戏最赚钱的手段推到了风口浪尖，当传统的一次买断制，网游的游戏时间制都已经被游戏内付费道具购买淘汰取代时，如何使用这套玩法让游戏开发方在日渐高涨的游戏开发成本压力下赚到钱，一直都是那些苦苦寻求商业成功的游戏公司所要精通的核心要诀。

最终，运作在线游戏的厂商们找到了抽取开箱这种在法律和道德边缘试探的做法，并很快将其应用在游戏内的稀有道具抽取上。该形式在2010年之后被全面铺开，目前已占据了几大主流电竞游戏的收入来源最大的一部分，不过，游戏公司所采取的“道具销售收入一部分用于赛事运营，另一部分用于支持参赛选手和俱乐部，成为电竞赛事的奖池”的策略，在一定程度上也直接反哺了电竞行业的发展。

但更多公司只是把它当成一个为自己提供利润的手段，此时设法让该渠道获得的收益最大化，就很难获得玩家的理解了。原本就已经对开箱抽卡颇有微词的人，在碰到不合理的抽取设定植入，过分到严重破坏游戏体验的情况下，愤怒值终归会破槽。本就和赌博纠缠不清的开箱，就此成为了2017年游戏圈里争论最激烈的一个话题。

2017游戏关键词5：电竞

有了玩家，有了直播，有了流量，最后引来了资本。首富之子带着大笔现金跳坑，虽不能说是决定性因素，但也起到了相当程度的推波助澜作用，让中国电竞规范职业化产业化的行程直接往前走了好几年。而对每一个普通人而言，当电竞选手站在世界最高水平的竞技舞台上参与角逐，当玩物丧志被赋予了为国争光的意义之后，电竞便成了一个竞争残酷，却又看起来那么触手可及的梦想。

2017年我们见证了单个赛事奖金池破亿的TI7，也看到了奥组委对日渐火热群众基础庞大的电竞项目的青睐，而教育机构对于这个行业的关注，开设对应专业的举动更是使身处行业内的老兵们感到了来自社会的认同。几经浮沉起落，电竞能走到今天，靠的无非是品质过硬，历久弥新，自始至终都在给所有人带来乐趣的游戏。

这也是为什么现在很多带有对抗性质的游戏产生了要往电竞上靠才能取得成功的倾向——科学而合理的竞技性是游戏品质的一个有力象征。它们甚至会忽视自身原有的休闲乐趣，转而对竞技进行过分强调，一切以电竞为先的理念在2017年的抬头是一个非常危险的趋势，有多危险不用多说，它已经毁掉了去年曾经大热的一款游戏的前途，我们现在只能希望今年最火热的大规模多人游戏不要重蹈覆辙。

你好，2018

尽管闹剧频出，尴尬不少，我们还是可以期待即将到来的2018年会带来更多激动人心的作品和瞬间。任天堂Switch及其平台上的优秀作品是否能延续日系游戏的振兴；吃鸡玩家们能不能够来到一个更加纯净的共同游戏环境；经过伦理道德法律法规和利益诉求的争辩之后，开箱抽卡何去何从；中兴期的电竞会不会引发盛极必衰的历史规律……这些问题的答案，还是得在新的一年时间里去找寻了。