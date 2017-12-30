《樱之杜：净梦者1第一部》中文版正式发售：已加入Steam冬季特卖

IT之家12月30日消息 还记得此前笔者在IT之家给大家推荐的Steam夏日大促“FPS”游魂2有感么？想必大家应该已经推完了吧。我依然不是很习惯使用“FPS”来形容ADV Gal。不过入乡随俗嘛。

笔者这次给大家介绍一下HIKARI最近代理的官方中文“FPS”《樱之杜：净梦者1》。国际中文版首发加入STEAM冬季特卖，售价仅为79元人民币。

一、关于游戏

这里是美丽平和令人神往的“樱之杜”小镇。

主人公吹上慎司在幼时失去双亲的飞机事故中幸运存活，也获得了能看到“恶灵”的能力。

在和青梅竹马的秋津圆香正式成为恋人的那天，她被人离奇地残忍杀害。困惑、悲伤、愤怒的三年之后，同班的女同学离奇被害，之后樱之杜频发命案。

自己能看见的“恶灵”是什么？

这些命案的元凶和幕后黑手是谁？

怎么解决这些令人作呕的恶事？

以及，深爱之人被杀害的始末。

在圆香被杀的阴霾之下，加入名为“樱之杜·净梦者”的组织，与四位少女一起，彻查解决这些难以想象的恶事，揭开这些你意想不到的真相吧。

二、个人感想

本作是日本知名美少女ADV厂商MOONSTONE（月石社）旗下佳作。一波三折设计精妙的剧情好评如潮，曾获得2016年“萌系游戏大赏”的悬疑类作品金奖。可以说是很优秀的一部作品了。

目前国内官方中文将《净梦者1》分为了《净梦者1第一部》与《净梦者1第二部》，且《净梦者1第二部》将会作为《樱之杜1第一部》的DLC在steam中发售。

《樱之杜：净梦者》的主线剧情全部包括在『第一部』当中，讲述了主人公为青梅竹马的初恋之死报仇雪恨而与恶灵进行战斗的故事。之后的剧情则是后传故事的性质，与主线关联度不高。『第一部』有独立的结局，可以获得完整的剧情体验。并不会出现玩到一半剧情戛然而止的情况。

如果要比喻的话，樱之杜的《净梦者1第一部》就是【本篇故事】，而《净梦者1第二部》就是【后传故事】。

《樱之杜：净梦者1第一部》游戏时间超过30小时，有完整的故事体验。所以说大家不需要担心是否游戏会由于分阶段销售变得过于短小。

最后我还是希望大家能够多多支持HIKRI，一起给官方中文Gal添砖加瓦。让HIKARI能够给大家带来更多优质的“FPS”。

Steam地址

中文官网

HIKARI微博

最后给大家来3张截图：