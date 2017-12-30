《画中世界》评测：一画一世界，一叶一菩提

游戏玩的多了，对大部分套路都麻木了，便更能体会到创新的可贵，偶然看到一款叫人眼前一亮的作品，那简直要感动到流眼泪——《画中世界》正是这么一款让笔者围观几分钟就大为触动，一定要搞来玩玩的作品。

笔者此前对于这部作品的了解并不多，关于它在12年的惊艳亮相、五年的艰难制作等故事都是上手之后才知晓的，实际上抛开这些场外因素，《画中世界》在创意层面已经足够的惊艳。

《画中世界》的玩法乍一看有些《致命框架》、《纪念碑谷》的意思，这两款游戏都通过打破思维定势，创造出了十分有趣的互动体验，尤其是《致命框架》当年也深深的震撼过我，但深入体验《画中世界》后你会发现，这又是一款完全不同的作品，同样是突破思维定势，这部作品有着全新的、与众不同的互动逻辑和体验纬度，许多精巧的互动方式与解密过程足以让那些最资深的玩家也赞叹不已。

探索与寻找关联是《画中世界》在玩法上的主要思路。游戏中玩家的思绪会游走在一幅幅画作间，它们通常都不是表面上看着的那么简单，当你一层层的深入探索后，就会发现一片树叶的纹理、一个铃铛的花纹、一本书籍的封面画、一张照片背景里的一团废墟，就在那些最不起眼的图案纹理中，都蕴藏着一个个完整的、庞大的世界，以及一段段意味深长的故事，而就算在这个世界中的某个角落里，很可能还另一番天地，别有一番故事——这个探索的过程是笔者最喜欢的部分，极生动的诠释了“一花一世界，一叶一菩提”的禅意。

寻找关联则是游戏解谜过程中的核心与难度所在，玩家要根据线索的提示，发现画作中不同事物间可能的联系，大胆猜想，小心推理，通过摆放画作的方式，让这些本来在空间、时空上都没什么关联的事物，发生神奇的连锁反应，推动故事的进展，比如用自己少年时的星空点燃中年时的一方烛火，用回忆中卧室里的涂鸦来引导未来的道路，用壮年时的一次旅行来驱动暮年时的一个齿轮，用童话中的一个故事来寻找一片海洋，种种这般异想天开的联系令人印象深刻，其背后所蕴含的意境也很值得回味——许多看似微不足道的选择，最终改变了我们的人生。

不同时空中的自己在这一刻相汇，你才会发现此刻的每一个微小的决定都在缓缓的改变着自己的一生。

很有设计感的互动

以上是笔者对本作最为满意的部分。

笔者在美术方面知之甚少，无法从专业角度评价《画中世界》中“画”的艺术水准到底如何，只能说感觉足够精美，细节精致，很有意境，但再坦承点说，也没令我有特别惊艳的感觉，毕竟中文译名是《画中世界》，让笔者一度期待极高，以为画幅都是那种极尽华丽之能事的作品，实际上游戏中的画面通常都显得很朴实，呈现出欧洲老漫画的扎实与沉稳，但偶尔进入一些幻想部分，也会画风突变，勾勒出极其繁杂的圆弧形线条，有种阿拉伯风味的奢华，当然笔者在美术方面实在造诣太浅，恐怕有诸多错误，见谅。

非常有想象力和设计感的画作

《画中世界》的音乐制作过程很漫长，有诸多业界牛人先后参与，可在游戏中的表现，就笔者感受而言，并不够出彩，为了配合游戏内敛、沉稳的气质，音乐通常也很低沉、浑厚，很有宗教气氛，同《纪念碑谷》中的音乐很相似，存在感不是很强，变化也不多，只在适当的时机烘托下气氛，没抢什么戏，算是完成了基本任务。

《画中世界》的问题首先是流程太短，仅有2个多小时左右，无论如何这也太短了，制作人声称这样精简是为了用最好的节奏讲一个故事，但这毕竟是一款游戏，如此短小实在难以令玩家过瘾，考虑到这款游戏已经精心打磨了五年，如此短的流程就更显得难以接受了。

从这幅画中可以看到主角一生中的许多经历

其次是难度曲线问题，这其实是绝大多数解谜游戏在设计上的难题，如何用循序渐进的难度给玩家一个相对舒畅的游戏节奏，不能太简单，那很无聊，也不能太难，玩家也会很蛋疼，《画中世界》在这方面做的也不能算很好，难度曲线存在一些过于跳跃的情况，中期开始有几组谜题的难度会突然拉到非常高，很可能会让一些玩家感到深深的绝望，反而是游戏的后半程，或许是经验丰富了吧，解谜过程顺畅了很多。

最后，我们来聊聊《画中世界》的故事，本作的英文名实际为《Gorogoa》，是一个生造词，指的是游戏中一只奇异的巨兽，主角第一次看到Gorogoa就将之确立为自己的信仰，本作正是全景式的展示了主角一生寻找、追逐自己信仰的旅程，但Gorogoa到底是怎样的一种信仰，游戏并没有给出一个答案，而关于这个故事到底怎么样，说实话，我也不知道…

Gorogoa

有些事要用一生去苦苦追寻

在笔者看来《画中世界》在故事层面的最大亮点还是在于讲故事的方式，将一个人一生中不同时期的经历交织在一起，形象的展现出了它们之间的联系，不经意间就道出了人生的真相——许多事情注定要耗费一生去追求，但到最后也未必能如愿以偿。