打《Dota2》最赚钱：Liquid是今年获奖金最多的战队

2017年间，一共有超过350支战队曾在各类比赛中获得过奖金，如今年关将至，外媒Esports Observer统计了一下过去一年间获得奖金数前十位的战队。基于战队在各项目获得的奖金总额统计，Team Liquid成为2017年最赚钱的电竞俱乐部，今年狂揽了1338万美元，累计获得奖金超过3000万美元。

▲战队奖金排行

《Dota2》已经连续四年位居总奖金榜首位，七届TI大奖赛如今已经累计了8100万美元的总奖金，今年的TI更是以2400万的奖金池占据了全球年度奖金总量的22%。故而可以看到，排在奖金榜前六的战队都是《Dota2》领域的好手。

▲各游戏赛事奖金额排行

Team Liquid仅仅在TI7上就凭借冠军获得了1090万美元的奖金，而他们今年一共在《Dota2》比赛上拿下了1212万美金，占所获总奖金的90%以上，其余部分获得自《反恐精英：全球攻势》、《守望先锋》（Team Liquid战队分部已解散）、《绝地求生》、《FIFA》、《任天堂全明星大乱斗》、《街头霸王5》、《光环》、《炉石传说》、《风暴英雄》、《雷神之锤》、《星际争霸2》以及《皇室战争》的相关赛事。

Newbee虽然在TI7屈居亚军，但仍获得了395万美元的奖金，并且战队的绝大部分奖金来自《Dota2》，只有不到5万美金来自《炉石传说》、《守望先锋》以及《英雄联盟》等赛事。第三位的LGD Gaming，旗下战队LGD.Forever Young和LGD两支战队也在TI7上获得了430万美金。

除了《Dota2》带动的一系列奖金赢家，OpTic、EnVyUs和FaZe Clan这三支队伍的奖金则主要来自《反恐精英：全球攻势》和《使命召唤》。近日被电竞组织KSV eSports整队收购的《英雄联盟》S7冠军战队三星SSG则位居排行榜第九位。