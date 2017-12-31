《王者荣耀》全新女英雄公孙离原画：肤若凝脂兔耳超萌

IT之家12月31日消息 目前，《王者荣耀》盛世长安版本已经正式更新上线，第一位随之到来的英雄便是明世隐。接下来上线的一位新英雄也是跟明世隐有着莫大关系的角色，她便是王者峡谷中的第四位女射手、首位定位法师/射手的角色公孙离。

昨天，《王者荣耀》官方微博公布了这位全新的女射手的原画，可以看得出和之前三位女射手的形象截然不同，甚至看不出关于射手的元素。另一方面，这位女英雄肤白貌美大长腿十分养眼，手持折伞，头上还有一对兔耳，更是为其增添了一丝可爱与俏皮。

以下是官方公布的关于这位女射手的技能介绍：

被动技能——晚云落

阿离的普攻及技能会为目标叠加枫之印记，每四层印记触发一次爆炸（并叠加新的印记），对周围敌人造成其最大生命百分比的法术伤害并减少所有技能1秒CD；释放技能后阿离的普通攻击将会额外投掷一枚飞镖造成物理伤害；

技能1——岑中归月

阿离向指定方向瞬步，并将纸伞留在原地（如果纸伞在阿离手中）；

被动：阿离能够在释放技能后再次使用技能回归到纸伞的位置；当阿离手中没有纸伞时，自身移动速度提升并且基础攻击间隔缩短，纸伞若触碰敌方单位将造成物理伤害及减速效果；

技能2——霜叶舞

阿离旋转起舞操控纸伞飞旋（如果纸伞在阿离手中），击落飞行物并对范围内敌人造成两段打击，每段造成法术伤害；

被动：阿离能够在释放技能后再次使用技能回归到纸伞的位置；当阿离手中没有纸伞时，自身移动速度提升并且基础攻击间隔缩短，纸伞若触碰敌方单位将造成物理伤害及减速效果；

技能3——孤鹜断霞

阿离击退前方的敌人，造成法术伤害，并将纸伞向指定方向掷出（如果纸伞在阿离手中）；

被动：阿离能够在释放技能后再次使用技能回归到纸伞的位置；当阿离手中没有纸伞时，自身移动速度提升并且基础攻击间隔缩短,纸伞若触碰敌方单位将造成物理伤害及减速效果；

从技能上看，公孙离也是一位机动性非常高的英雄，不同于鲁班等站撸英雄，操作要求上可能会比较高。目前，这位可爱的小姐姐已经上线《王者荣耀》体验服，让我们期待她在正式服的到来吧。