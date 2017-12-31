恐龙危机与鬼武者重启？卡普空：玩家愿意我们就做

Capcom尝到《生化危机7》回归原始恐怖的“业绩甜头”后，Capcom之前公开表示将重启更多旗下诸多经典招牌系列，比如前几日公布的《洛克人》新作，中国独占的《鬼泣：巅峰之战》，那么Capcom其他经典游戏，《恐龙危机》、《鬼武者》呢？Capcom对此充满信心地向玩家表示：你们愿意我们就做。

近日Twitter玩家Jawmucher询问Capcom，“《恐龙危机》呢？”，Capcom第一开发部的官方Twtiter回应称：“如果大量的玩家愿意的话，我们就做”。

这新年之际，Capcom算是满足了玩家的新愿了，毕竟是由专门负责制作正统大作的“Capcom第一开发部”回应的，而不是某个宣发部门。

另外，Capcom第一开发部还回应了《鬼武者》系列，称“我们想做的游戏太多了，人员有限”。

言下之意就是“重启《鬼武者》还不是现阶段的计划，可能《恐龙危机》重启之后会提上开发计划”，事实上，《鬼武者》仅有一部卡牌游戏新作，并不是负责正统游戏的“第一开发部”的作品。

《生化危机7》制作人川田将央今年春季曾向《邮报》表示，他非常愿意重启《恐龙危机》，而且Capcom内部正在商讨方案，计划采用现代科技打造，因为该系列还未涉猎次世代平台。

现在有了Capcom第一开发部的回应，《恐龙危机》次世代新作有望明年正式公布，而其他经典系列，相信玩家心诚则灵，许个愿吧。