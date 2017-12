塔防游戏《亿万僵尸》将加入中文：Steam好评率90%

僵尸末日题材游戏《亿万僵尸(They Are Billions)》开发商宣布,将于两至三周内在游戏中加入官方简体和繁体中文支持。

《亿万僵尸》预告视频1:

《亿万僵尸》预告视频2:

《亿万僵尸》是一款由Numantian Games开发并发行的僵尸末日题材游戏。游戏讲述了数千幸存的人类如何抵挡亿万僵尸军团。在战役模式中,玩家将帮助幸存者重新夺回自己的家园,面临各种不同的任务,建立基地、进行救援、战略作战等。自由决定任务进行方式,建造基地,并研究与升级新科技和部队。在生存模式中游戏会随机生成一个拥有独特事件的世界,玩家必须建造一个可以帮助你生存百日的基地。

许多玩家在体验过该游戏之后,表示这款游戏十分适合强迫症患者,因为在游戏的过程中稍有疏忽就必须整个推翻重来,容不得一点瑕疵,不知不觉就能玩一天。

《亿万僵尸》目前售价71元,配置要求如下:

最低配置:

操作系统:Windows 7, 8, 10 (32 and 64 bits)

处理器:INTEL, AMD 2 cores CPU at 2Ghz

内存:4 GB RAM

图形:Intel HD3000, Radeon, Nvidia card with shader model 3, 1GB video ram.

DirectX版本: 9.0c

存储空间:需要4 GB可用空间

推荐配置:

操作系统:Windows 7, 8, 10 (64 bits)

处理器:INTEL. AMD 4 cores CPU at 3Ghz

内存:8 GB RAM

图形:Radeon 7950 or above, Nvidia GTX 670 or above. 4GB video ram.

DirectX版本:9.0c

存储空间:需要4 GB可用空间

游戏画面: