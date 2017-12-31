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塔防游戏《亿万僵尸》将加入中文：Steam好评率90%

2017-12-31 18:20:58来源：游民星空作者：天增弟弟责编：文轩评论：

僵尸末日题材游戏《亿万僵尸（They Are Billions）》开发商宣布，将于两至三周内在游戏中加入官方简体和繁体中文支持。

《亿万僵尸》预告视频1：

《亿万僵尸》预告视频2：

《亿万僵尸》是一款由Numantian Games开发并发行的僵尸末日题材游戏。游戏讲述了数千幸存的人类如何抵挡亿万僵尸军团。在战役模式中，玩家将帮助幸存者重新夺回自己的家园，面临各种不同的任务，建立基地、进行救援、战略作战等。自由决定任务进行方式，建造基地，并研究与升级新科技和部队。在生存模式中游戏会随机生成一个拥有独特事件的世界，玩家必须建造一个可以帮助你生存百日的基地。

许多玩家在体验过该游戏之后，表示这款游戏十分适合强迫症患者，因为在游戏的过程中稍有疏忽就必须整个推翻重来，容不得一点瑕疵，不知不觉就能玩一天。

《亿万僵尸》目前售价71元，配置要求如下：

最低配置：

操作系统：Windows 7, 8, 10 (32 and 64 bits)

处理器：INTEL, AMD 2 cores CPU at 2Ghz

内存：4 GB RAM

图形：Intel HD3000, Radeon, Nvidia card with shader model 3, 1GB video ram.

DirectX版本: 9.0c

存储空间：需要4 GB可用空间

推荐配置：

操作系统：Windows 7, 8, 10 (64 bits)

处理器：INTEL. AMD 4 cores CPU at 3Ghz

内存：8 GB RAM

图形：Radeon 7950 or above, Nvidia GTX 670 or above. 4GB video ram.

DirectX版本：9.0c

存储空间：需要4 GB可用空间

游戏画面：

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关键词：Steam塔防游戏亿万僵尸

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