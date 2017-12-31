《绝地求生》新计划：加入更多地图，支持地图自定义

近日，外媒Kotaku对《绝地求生》的创意总监Brendan Greene进行了专访，一起聊了聊关于《绝地求生》在2018年的计划。

在这次的访谈中，Greene表示，游戏的1.0版本仅仅是个开始，在该版本中确实仍然存在着回弹问题和服务器故障，他们正在努力解决，这对他们而言像是一场马拉松。Greene表示这些问题看上去似乎很显而易见，但实际解决起来，却比想象中更加复杂。

另外，《绝地求生》团队将于明年在游戏中加入排名系统，玩家可以更加清楚地知道自己的水平，知道自己的等级排名，也能够更加合理地将同等水平的玩家匹配在一起。

游戏中还将加入更多装饰品，关于《CS：GO》中出现的那种博彩情况，Greene表示有些担心，“我们无法控制市场的灰色地带，我们无论做什么或许都无法彻底避免这种情况的发生，我们只希望尽力让游戏的装饰品交易公平进行，并能在Steam市场运行。”

关于游戏的平衡性，《绝地求生》官方表示将会把更多精力集中在游戏的“竞技性”上，Greene表示，他认为《绝地求生》已经非常具备竞技性，接下来要重点观察游戏反馈上来的数据，对游戏的平衡性做进一步调整。

此外，Greene想带给玩家更多样的玩法，可能加入更多新地图，但他表示目前这些事情还只是处于计划阶段。很明显的是，玩家在沙漠地图上的体验和原来老地图上的体验是截然不同的，Greene希望继续将游戏地图多样化。对于场景的选择，他表示团队将会广泛吸取各种灵感，扩充思路，为的是给玩家带来新的有趣的地形体验。

除了这些，Greene还希望能够鼓励《绝地求生》玩家们的创造性，在不久的将来可能会在游戏中加入具有自定义功能的地图，为玩家制作MOD提供便利。“玩家不需要处理核心代码，使用我们提供的平台就能制作出自己的游戏模式，实现独特的想法，”Greene这样说到，“但我们目前的首要任务就是要让游戏变得更具竞技性、稳定性，努力杜绝游戏崩溃的问题。”