美国亚马逊上架多款未知任天堂Switch游戏，大作将至

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
美国亚马逊突然上架多款“谜之游戏”，名称均以“Switch Title +数字”作为代号，配图为Switch的标志以及“会在Switch活动中宣布，游戏封面稍后公布”的文字，旁边还注有售价，这难道是多款Switch游戏即将公布的节奏？
目前，美国亚马逊已经撤下了相关页面，对于此事也并未进行说明，如果真的一口气公开这么多款新作，那么对于Switch的玩家来说，无疑是相当棒的新年大礼。
让我们共同期待来自任天堂官方的好消息吧。
软媒旗下网站： IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家
软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10