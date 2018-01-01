美国亚马逊上架多款未知任天堂Switch游戏，大作将至

美国亚马逊突然上架多款“谜之游戏”，名称均以“Switch Title +数字”作为代号，配图为Switch的标志以及“会在Switch活动中宣布，游戏封面稍后公布”的文字，旁边还注有售价，这难道是多款Switch游戏即将公布的节奏？

目前，美国亚马逊已经撤下了相关页面，对于此事也并未进行说明，如果真的一口气公开这么多款新作，那么对于Switch的玩家来说，无疑是相当棒的新年大礼。

让我们共同期待来自任天堂官方的好消息吧。