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美国亚马逊上架多款未知任天堂Switch游戏，大作将至

2018-1-1 13:09:51来源：游民星空作者：天增弟弟责编：骑士评论：

美国亚马逊突然上架多款“谜之游戏”，名称均以“Switch Title +数字”作为代号，配图为Switch的标志以及“会在Switch活动中宣布，游戏封面稍后公布”的文字，旁边还注有售价，这难道是多款Switch游戏即将公布的节奏？

目前，美国亚马逊已经撤下了相关页面，对于此事也并未进行说明，如果真的一口气公开这么多款新作，那么对于Switch的玩家来说，无疑是相当棒的新年大礼。

让我们共同期待来自任天堂官方的好消息吧。

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关键词：Switch任天堂

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