这个开发者给自己的女儿制作了一款专属游戏

《战斗公主玛德琳》（Battle Princess Madelyn）是一款开发者喜得千金之后将宝贝女儿放到游戏里当主角的作品。本作最开始是一款Kickstarter众筹项目，很快就达到了众筹目标，将于2018年2月发售。今日制作者公布了本作的一些最新截图。

Casual Bit Games的游戏开发者Chris Obritsch最近喜得千金，起名叫玛德琳，而且他还为女儿制作了一款专属游戏。这款游戏一看就是《大魔界村》的风格，拥有类似的奔跑和跳跃动画，但这里的主角不是亚瑟，而是一个全副武装的年轻女孩，名叫玛德琳。

在游戏中，玛德琳的护甲会依据等级来变化。不同的护甲与不同的招数有关。Obritsch表示，这款游戏与《大魔界村》不同的地方在于玩家可以回到之前的关卡中寻找没有发现的隐藏秘密。从这一方面考虑的话，本作有点像《铲子骑士》，也是从经典作品中汲取创意，然后加入21世纪的一些流行设定。

《战斗公主玛德琳》在Kickstarter上筹资金额达到了212665加元，计划将推出Xbox One、PS4、任天堂Switch、Wii U和Steam版，2月还将推出一个无加密PC版。另外其延展目标还包括PSV版移植、原声音乐和玛德琳玩具。以下是最新游戏截图。