任天堂下一财年想卖2000万台Switch，必须做到这三件事

任天堂总裁君岛达己表示，他希望在下一个财年期间售出2000万台Switch主机，继续扩大今年1400万台的销量预期。要知道，这是非常难以实现的数字，因为在一台主机发售的第二年，很难实现比首发当年更高的销量，而这个2000万台的目标，要比第一年的预期高出将近50%。

当然，Switch的成功本身就足够令人意外了，所以第二年实现2000万台的销量也不是没有可能。如果真的成功，则Switch就将加入Wii、PS2和PS4的行列，成为销量最高的家用游戏机之一。那么，任天堂要想达到这一目标，应该需要做到哪些要点呢?



1、《精灵宝可梦》必须快速热销

《精灵宝可梦》始终都是任天堂最热门的游戏品牌，不过纵观这系列游戏的历史，它为硬件带来的销售动力是有限度的。比如《精灵宝可梦：X/Y》登陆3DS的那一年，3DS售出了1200万台。此外，《精灵宝可梦：X、Y》和《精灵宝可梦：日/月》都达到了1600万份的销量，都很好地证明了任天堂常青树的地位，而且在游戏发售以后相当长一段时间里都在不停贡献销量。

正常来讲，这是一件好事，常青树作品可以发售以后很久都不打折，也可以作为顾客选择购买Switch主机的加分项。但是任天堂的目标是在一年内售出2000万台Switch，那就需要在有限时间内实现销量激增。

从历史数据上看，《精灵宝可梦》作品的首发销量不过几百万份，需要经过一年以上的积累才能达到1000万份以上的累计销量。如果任天堂要实现2000万台Switch的销量，那么就需要让那些休闲型的《精灵宝可梦》玩家迫不及待地第一时间入手最新一部作品。但事实上，《精灵宝可梦》的玩家普遍都是休闲型的，通常都很有耐心，愿意等待。

2、Switch必须进入主流玩家市场

目前为止，大多数Switch的成功都来自两个玩家群体，第一个是任天堂的忠实粉丝，他们是首发第一时间入手的热情玩家，一般都在Switch首发后几个月里比别人抢先买到了Switch。

第二类是一批年长的任天堂粉丝。这批人是25-34岁的中青年。可以想象，这批人在儿童时期都曾玩过任天堂的游戏机，现在则再次投入任天堂的怀抱。

所以从玩家群体来看，任天堂和它当年如日中天的时候大相径庭。目前主流3A大作目标平台都是PS4和Xbox One。虽然任天堂的每一款大作都能引发热议，但热度过后，玩家们的注意就又会转移回到另外的游戏平台上。所以任天堂必须寻求突破，不能再依赖以前的怀旧玩家。如果要想实现2000万台的销量，必须进入当下主流游戏市场和主流玩家的视线。

我不知道任天堂要怎样说服《守望先锋》《使命召唤》《绝地求生：大逃杀》的玩家入手他们的Switch，但如果帮他们能做到这一点，那么在下一年卖出2000万台Switch应该不成问题。

3、让更多儿童和女性玩家上车

考虑到任天堂的历史，这条建议显得有点滑稽，因为任天堂一直都很照顾儿童玩家。但数据表明，以年轻玩家群体为目标是有利可图的。有数据显示，18岁以下的玩家仅占全部Switch玩家的12%。这个数字简直不现实好吗！马里奥、塞尔达、宝可梦，这么多适合儿童玩的游戏怎么没有儿童来玩呢?

任天堂在儿童市场上有很大的潜力可以发掘。我有个九岁的侄女，过节的时候带着Switch去她家玩，她喜欢得不得了。她最喜欢玩《喷射战士2》和《超级马里奥：奥德赛》，但是她父母暂时不打算给她买。所以任天堂要做的就是进一步增加Switch的认知度，让儿童群体的认知转化为销量。当然，任天堂如果要在下一年内卖出2000万台Switch的话，是不能等到这批儿童长大有钱自己买的。

另外任天堂也不能忘记，他们历史上的主机和掌机，女性玩家和男性玩家一样多。3DS玩家中有超过40%是女性，NDS也是一样。根据ESA的统计数据，目前整个游戏市场上，女性玩家占45%。但是目前，Switch玩家里只有10%是女性，所以这个玩家群体也是极具开发潜力的。可以看到，任天堂在用户群体方面是比较失衡的。或许明年他们可以通过《动物之森》等游戏实现突破。在3DS上，《动物之森：新叶》的玩家中有60%是女性。

我依然对任天堂能否在一年内卖出2000万台Switch持怀疑态度。但并不是没有可能。只要他们能够充分发挥自己游戏品牌的号召力、打入主流游戏市场、更加重视儿童和女性玩家群体，就很有可能创造新的奇迹。