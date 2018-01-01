期望太高终成空：盘点2017年最让人失望的游戏

2017是电子游戏界精彩纷呈的一年，不过其中也不乏一些令人失望的游戏。在今年的《塞尔达传说：荒野之息》\《超级马里奥：奥德赛》\《地平线：零之黎明》等划时代大作的比较下，下面这10款游戏显得格外令人失望。

需要注意的是，这些游戏并不具有代表性，并不是说2017年充满了令人失望的作品，而且下面这10款游戏中也不乏媒体评测得高分的情况，但媒体评测并不能代表最终作品与玩家期待之间的差距。

10.《荣耀战魂》

《荣耀战魂》给玩家承诺了许多东西，这款游戏采用了独特的多人游戏机制和战斗系统，但最终没能留住玩家。《荣耀战魂》的境遇有点像《彩虹六号：围攻》，首发状态存在许多亟待修复的漏洞，不仅修复漏洞的过程漫长，而且玩家之间的联网情况一直不顺畅，人们期待的是随时都能进入游戏开打，但很少有如此顺畅的情况。虽然育碧尽快进行了补丁修复，但最终还是在游戏发售以后两周内就流失了一半的玩家。很遗憾，如此有潜力的游戏很快就丧失了存在感，一去不复返。

9.《WWE 2K18》

《WWE》系列粉丝期待的是《WWE 2K18》带来的创新和改变，但恰恰相反的是，这款最新作反而保留了许多前代作品的严重问题。在众多2K体育游戏里，《WWE 2K18》是最平庸的一个，而且本作登陆Switch的消息最初还让人有点开心，但现在看来真是多此一举。

8.《狙击手：幽灵战士3》

《狙击手：幽灵战士3》给人的期待是要成为该系列最棒的一部作品，但4月份正式发售的时候并没有达到玩家期待。《狙击手：幽灵战士3》采用了开放世界设计，但玩起来感觉有点像是《使命召唤》和《孤岛惊魂》的不成熟结合体。游戏首发版本存在许多漏洞，PS4版的读取时间非常漫长，而且还不支持任何多人游戏。所以这款游戏给人感觉就是尚未完成的状态，多人游戏部分要等到下个月才能上线，所以给2017年留下了不折不扣的遗憾和失望。

7.《遥远星际VR》

这款游戏首度亮相于去年E3，原本让人你觉得是一款划时代FPS游戏，而且是PSVR上的必玩大作，但最后完全没有让人玩到宣传视频里那种场面。《遥远星际》用VR呈现了完整的FPS体验，不过单从FPS游戏的角度讨论，这款游戏内容不多，而且没有新意。从VR游戏的角度讲，VR的硬件严重限制了游戏的操作空间，所以整款游戏无法达到最初的理想状态。虽然Aim体感控制器可以大幅改善游戏体验，但作为一款游戏来讲，不应该如此依赖一支体感手柄。

6.《13号星期五》

《13号星期五》是根据经典恐怖电影改编的惊悚游戏，发售以前曾经受到过玩家群体的关注，但可惜的是游戏发售的状态根本没法玩，让人十分失望。作为一款多人游戏，服务器存在许多问题，客户端也有频繁出现的bug，直到游戏发售以后数周才真正修复。技术上的问题还不是最令人失望的，因为许多人都是电影的影迷，所以期待能够扮演电影中的杀人狂Jason Vorhees。但即使是这个小小的愿望，游戏也不给满足。

5.《1-2 Switch》

虽然任天堂今年的表现可圈可点，但Switch平台上的游戏也并不是全都完美无瑕。Switch的首发游戏阵容之一，《1-2 Switch》是一款小游戏合集，地位可以类比Wii平台上的《Wii体育》，这款游戏充分展示了Joy-Con手柄的便利玩法。但《1-2 Switch》存在的最大的问题不是内容太少，而是任天堂居然把这样一款小游戏合集以50美元的价格出售。要知道当初《Wii体育》是Wii主机免费附赠的。

4.《幽灵行动：荒野》

不可否认，《幽灵行动：荒野》是一款画面精美的游戏，而且销量成绩也很好。但即便如此，《幽灵行动：荒野》和《狙击手：幽灵战士3》犯了同样的毛病，在首发版本中留下了太多技术漏洞，给人感觉是一款尚未完成的作品。游戏采用庞大的开放世界设计，但是地形缺乏多样性，场景也缺乏细节。似乎是将“样样通、样样松”当成了设计信条。此外，这款《幽灵行动：荒野》同样是等到游戏发售数月以后才补全了多人游戏功能。这让许多期待很久的玩家都十分失望，本来经过五年的等待，应该是该系列的光荣回归，但最后却没有摆脱“育碧出品”的感觉。

3.《星球大战：前线2》

《星球大战：前线2》在发售之前几乎是顺风顺水，不仅宣传视频让人跃跃欲试，而且配合电影作品的复兴，让人觉得这款作品没有理由失败。但一切都在它正式发售的时候崩塌了，虽然EA亡羊补牢、悬崖勒马，暂停了游戏的微交易系统，但却已经覆水难收。《星球大战：前线2》是Metacritic网站上评分最低的本世代游戏。这款游戏在内容上没的说，画质精美，角色丰富，玩法多样，但就在最后的运营模式上马失前蹄，不仅最终结果令玩家失望，而且也直接导致游戏销量爆冷。

2.《混乱特工》

虽然《黑道圣徒》非常热门，但是Volition工作室的这款《混乱特工》并不能算得上是《黑道圣徒》的精神续作。虽然游戏刚上手的时候明显感觉到制作组将《黑道圣徒》的狂乱和破坏继承了下来，但由于游戏玩法过于重复，没能发展出各个角色的深度成长，导致这款《混乱特工》没能发挥出全部潜力，也没有对得起玩家的期待。而且作为开放世界设计，《混乱特工》明显欠缺《塞尔达传说：荒野之息》和《超级马里奥：奥德赛》的丰富细节与动态交互，给人感觉平淡无奇，始终觉得少点什么。

1.《质量效应：仙女座》

《质量效应：仙女座》是今年最受期待的大作之一，但如今这个名字已经变成了坟墓上的碑文。《质量效应》三部曲是全世界科幻题材数一数二的经典作品，所以当Bioware宣布《质量效应：仙女座》的时候，所有粉丝都喜出望外。但遗憾的是《质量效应：仙女座》距离它承诺的目标差的太远了，距离之前三部曲的高度也有一大截。虽然单独拿出来看，《质量效应：仙女座》整体还算不错，媒体评价也不算太差，但它是在是对不起《质量效应》这个系列，而且也没有获得预期的销量数字。目前，距离《质量效应：仙女座》发售还不到一年，就已经可以用3折的超低价入手本作了。《质量效应：丑女座》最让人诟病的是人物面部表情和一些技术问题，虽然制作组已经发布过一些更新补丁，但游戏发售5个月以后，他们就放弃了，表示不会再为《质量效应：仙女座》发布后续更新补丁，显然，他们现在一定希望《质量效应;仙女座》从来都没有存在过。