Steam一周销量排行榜：17年最后一周大家都买了啥？

Steam平台公布了最近一周（12月25号到12月31号）的销售排名，《绝地求生：大逃杀》成功四十二连冠，《GTA5》紧随其后位居榜单第二。

Steam一周销量排行榜：

1：《绝地求生：大逃杀（Playerunknown's Battlegrounds）》

2：《GTA5》

3：《反恐精英：全球攻势（Counter-Strike：Global Offensive）》（↑2）

4：《神界：原罪2（Divinity：Original Sin 2）》

5：《亿万僵尸（They Are Billions）》（↓2）

6：《暗黑之魂3（DARK SOULS III）》

7：《巫师3：狂猎（The Witcher 3：Wild Hunt）》年度版（↑2）

8：《茶杯头（Cuphead）》

9：《方舟：生存进化（ARK：Survival Evolved）》（↑1）

10：《刺客信条：起源（Assassin's Creed：Origins）》（↓3）

Steam平台作为全球最大的正版游戏平台，其单机游戏的更新速度以及游戏质量都是比较好的，这个平台的一个特点就是所有游戏会经过筛选才会出现在该平台上，供大家购买以及游玩。

《绝地求生：大逃杀》继续保持了榜首的位置，成功四十二连冠。排名第二游戏则是《GTA5》。排名第三的游戏则是《CS：GO》，该作与上期相比排名上升了2位。排名第四的游戏则是《神界：原罪》。排名第五的游戏则是《亿万僵尸》，该作和上期相比排名下降了2位。

《暗黑之魂3》本期排名第六。排名第七的游戏则是《巫师3：狂猎》的年度版，该作于上期相比排名上升了2位。排名第八的游戏则是《茶杯头》。排名第九的游戏则是《方舟：生存进化》，该作于上期相比排名上升了1位。排名第十的游戏则是《刺客信条：起源》，该作于上期相比排名下降了3位。