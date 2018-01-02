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排名垫底？这里有一份“跳一跳”高分攻略

2018-1-2 7:55:48来源：飞象网作者：马秋月责编：飞龙评论：

2018年伊始，一款小游戏迅速走红，对，就是微信“跳一跳”。因为足够“脑残”且自带“社交属性”，上线24小时之内便达到了病毒式传播的效果。腾讯最终还是靠游戏“毒药”开启了微信小程序的逆袭之路。

该游戏玩儿法简单易懂，无任何智商代沟，即手指长按屏幕“i”形小人，不断在各种道具上跳跃从而获得分数。怎么样快速获取高分呢？这里有五个攻略值得收藏：

1、连续跳各种道具中心点，可以加2分、4分、6分、8分……

2、跳到音乐盒停一会儿，会播放音乐，并且加30分;

3、跳到便利店停一会儿，便利店会开门，而且额外加15分;

4、跳到魔方停一会儿，会旋转修正并加10分;

5、跳到井盖停留一会，会有冲水的声音，并且加5分。

这样一路操作直到小人摔落得出一个分数，然后在排行榜上和好友PK，甚至还可以邀请好友围观，极大的满足了部分人群的“攀比炫耀”心理。

但长久之后我们会发现，这款小游戏由于定位短平快，很容易陷入现象级游戏的困境：短链条、用户快速审美疲劳，从而失去继续游戏的兴趣。

另外，小游戏由于开发简单，更多依赖创意与模式取胜，因此被抄袭、被取代的成本低、概率高。这样来看，“跳一跳”火热程度并不会持续太久，那么，微信下一步将采取什么样的举措提高微信小程序的使用黏性呢？

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关键词：跳一跳微信

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