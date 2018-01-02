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死亡宣告复播解释打女友及禁赛事件：第二天就和好了

2018-1-2 13:04:26来源：游民星空作者：短笛酱责编：飞龙评论：

因为在直播中涉嫌打女友事件造成不良影响的死亡宣告昨天在斗鱼复播，重新开始了他的直播生涯。9点钟左右，他和他的女友针对玩家们最关心的暴力事件做出了解释，并回应了网友们提到的一系列问题。

直播录像：点此观看

在直播中，死亡宣告先解释了“暴力事件”，他表示“从小到大脾气比较直，自己也是深受家暴的‘患者’，一直到初中。我是单亲家庭，不能让我儿子也像小时候那样的生长环境，要给儿子一个和谐的家庭。”他表示自己脾气不太好，但从没干过伤天害理的事，案底也是完全清白的，没有因为发脾气而承受过很大的后果。但是这次说实话，是一个晚来的大教训。“我16岁开始玩英雄联盟，我把我的青春都放在英雄联盟上了，我现在被禁赛两年，对一个职业选手来说算是永久判刑了。这次教训对我来说很大。我最看重的东西失去了。”

之后，他谈到了不打训练赛的争议，他解释自己跟NB的关系一直还不错，NB管理层也很看重我，但是当时生病了，俱乐部便把队内另一个选手放在一号队，把自己放在了替补位置。后来到了赛场产生了误会，也没有和俱乐部沟通，所以发生了那些事。后来和管理层聊了才明白是怎么回事。经过这次也知道应该提前沟通，不应该因为一个小误会变成大误会。

对于10月底事件发生之后做了什么，死亡宣告解释道事后躺了一个月，过一个月才开始吃鸡。他详细解释了涉嫌直播打女友那几天的事情：“我女朋友那天是去女性朋友家住了，然后第二天回来了，我俩也和好了，也就是事发后的第二天，拳头公司派人来调查，然后我女朋友也是笑嘻嘻的，活蹦乱跳，美滋滋的回来了。”

死亡宣告的女朋友就在他身旁，也在直播中回应了网友们弹幕中的评论，表示确实没有打她。

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关键词：死亡宣告英雄联盟

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