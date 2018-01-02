小游戏最大的惊喜：微信里也能玩《纪念碑谷》

前两天，在微信更新的6.6.1版本中开放了小游戏，微信启动页面还重点推荐了小游戏「跳一跳」。

作为小程序的一个类目，「小游戏」可以让用户无需下载即可快速体验游戏。目前，小游戏只能在6.6.1版微信进行游玩，使用旧版本微信打开，会提示「需要更新微信」。iOS已经可以直接在App Store更新新版。

在首发的小游戏中，与《纪念碑谷2》合作发布的《纪念碑谷2×给自己的成长语录》小游戏受到了大家的关注。

作为一直广受好评的《纪念碑谷》系列游戏，其简约极致之美让人爱不释手。

当然，《纪念碑谷2》的小游戏是完全免费的。但是，目前它仅提供部分试玩体验，在你体验结束后，小游戏会提醒你去下载App，以享受完整的游戏体验。这算不算是小游戏对App的一种引流呢？

众所周知，《纪念碑谷2》的「好看」和「烧脑」是它受广大玩家喜爱的重要因素，然而也正是精致的画面和独特的玩法，使得这个游戏的开发异常的复杂。

那么，在《纪念碑谷2×给自己的成长语录》这个容量不到4 MB的小游戏中，开发团队是如何绞尽脑汁、薅光头发做出来的呢？AppSo的好基友知晓程序（微信号zxcx0101）独家专访到了这个小游戏的开发团队。

小游戏，小而不陋

无尽回廊一般的关卡与玩法、颜色丰富的建筑设计，以及深邃而内涵的剧情故事，《纪念碑谷2》这款游戏拥有所有艺术品一般的特质。

小游戏是否能达到原作的制作水准？带着质疑，我第一次打开了《纪念碑谷2×给自己的成长语录》小游戏，屏幕上开始依次显示腾讯游戏和ustwo的LOGO。

接下来，就是完整版《纪念碑谷2》的第一关。

《纪念碑谷2×给自己的成长语录》的玩法与完整版的《纪念碑谷2》一模一样。玩家需要在游戏中操纵机关，并通过点击路径，引导主角萝尔和她的女儿，穿过艾舍尔式般奇妙而颜色丰富的建筑物。

既然叫做「小游戏」，《纪念碑谷2×给自己的成长语录》当然不会完整地将《纪念碑谷2》复刻下来。目前，你只能在《纪念碑谷2×给自己的成长语录》小游戏中玩到《纪念碑谷2》的第一关和第二关部分内容，但这是完全免费的。

虽然在小游戏中只能玩到「1.5关」，但已经足以让我们感受《纪念碑谷》这款游戏的魅力。

令人惊诧的是，完全使用JavaScript和原生能力打造的《纪念碑谷2×给自己的成长语录》小游戏，在手机上的效果如同App一般流畅和顺滑。

游玩结束之后，《纪念碑谷2×给自己的成长语录》小游戏就会进入「分享我的旅程」页面。小游戏为你提供了4个在《纪念碑谷2》中出现的4个场景。

这4个场景分别是「成长」、「分离」、「老友」、「蜕变」，点击其中一个场景，你可以将场景中的语句录制下来，然后发送给微信好友，对方就会收到一张精美的卡片，也可以收听你录制的语音。

实际上，小游戏的这个功能更像是对App的一种延伸，让用户自身的体验不仅仅存在于游戏当中。通过小游戏，我们可以方便地把我们喜欢的游戏分享给好友。这是对游戏社交关系的一种补充：对用户而言，通过小游戏可以轻松地体验到游戏的魅力；对游戏团队而言，可以通过小游戏更高效地引导这些用户去下载游戏App。

得益于腾讯极光游戏在国内独家代理了《纪念碑谷2》的Android版，前期良好的合作关系，使得小游戏开发的展开十分顺畅。而负责国内《纪念碑谷2》Android版的项目PM Icy更是也投入到了小游戏的开发中来。

从左至右分别是：

• Lenny Lin（林雨），web前端开发高级工程师，隶属于腾讯互娱TGideas创意设计团队。

• Malo Chen（陈哲浩），多媒体动画高级设计师，隶属于腾讯互娱TGideas创意设计团队。

• Icy Hu（胡冰洁），高级游戏运营，隶属于极光游戏产品部。

陈哲浩告诉知晓程序（微信号zxcx0101），整个团队一共有8个人，成员分别负责开发、设计和产品。他坦言，在《纪念碑谷2×给自己的成长语录》短短两个多月的开发里，遇到了不少的难题，与《纪念碑谷2》的开发商ustwo之间也有不少令人啼笑皆非的对话，但最后还是成功地这个小游戏比较完美地呈现给大家了。

为了做这个小游戏，头发薅掉一半

打开ustwo发来的文件那会，我整个人都懵了。

《纪念碑谷2×给自己的成长语录》的开发负责人林雨告诉知晓程序。林雨原本以为，在ustwo的帮助下，再去开发小游戏他们需要做的不过是一些移植、优化的工作。

结果那个文件里全是Unity的代码，一个模型都没有。于是，在看到那满屏代码的那一刻起，《纪念碑谷2×给自己的成长语录》小游戏团队就踏上了漫漫的探索和建模之路。

众所周知，在《纪念碑谷》游戏中，玩家需要引领游戏主人公在等角投影、错视和不可能的几何物体组成的「纪念碑」中行走，以达到终点。

这种玩法在目前的市场上十分特殊和少见，同时也是复杂的。

林雨说到，由于在ustwo发来的文件中没有独立建模，一个个地筛选成本太大。为了在小游戏中还原这种复杂的玩法，林雨只能根据游戏里的截图，或者录制的视频，对照着一点点去计算、还原。

全是三角函数！当时天天就对着游戏视频一个个地算，头发都薅掉了一半。

林雨笑道。但解决了玩法问题之后，另一个问题又接踵而来：为了保证用户体验，微信对小游戏的首屏加载时间又严格的限制。在这么复杂的玩法之下，如何解决加载时长成为了林雨亟待解决的问题

前前后后一共做了3个引擎。做到最后一版的时候已经和官方的基本上差不多了，是按照官方的原理去写的。

林雨表示，虽然不能使用Unity，但还是利用WebGl和3D硬件加速，想尽办法去优化，让这个游戏能够跟App媲美。

推翻重做，一切都为了最完美的呈现与开发一样，负责《纪念碑谷2×给自己的成长语录》小游戏设计的陈哲浩也遇到了相同的问题：没有现成的模型。他告诉知晓程序（微信号zxcx0101）：

除了ustwo提供的人物动态和大型贴图之外，其它的场景都是我们按照原游戏的视觉建筑表现重新搭建的。

其中，最令他头疼的就是如何保证在游戏的过程中空间不错位。

玩过《纪念碑谷2》的朋友的都知道，游戏是在不断的升降、旋转中逐渐推进的。这就要求设计师在设计错位空间的时候必须精细准确，才不会产生空隙问题。

这是整个游戏最主要的一个核心。

陈哲浩说，在模型还原上要考虑如何跟左、右两边都能达成正确的逻辑关系，保证无论机关、人物怎么移动都不会产生错位。当时就这个问题和开发一起调试了很久。

尽管前期做了那么多准备，但在实际开发上还是遇到了问题。在花了一个多月的时间后，《纪念碑谷2×给自己的成长语录》小游戏团队终于做了第一版，在运行第一关的时候，由于关卡比较简单，并没有出现太大的问题。

但是在进入到第二关之后，随着游戏中的转动和升降次数越来越多，空间之间的缝隙次倍叠加，建筑间出现的缝隙越来越大。

游戏开发商ustwo看到就这种情况后，特地写了一封邮件劝《纪念碑谷2×给自己的成长语录》小游戏的开发团队：「写完第一关就算了，第二关实在太复杂了，是绝对不可能完成的。」面对ustwo的放弃，陈哲浩表示：

当时从来没想过放弃，觉得这个东西，我们团队是一定能够做出来的。 当时也知道是空间错位设计的时候没设计好，于是马上把第一版推翻了重做。

之后又花了一个多月的时间重做，才有了现在这个十分接近原生App的「无缝」版本。「Ustwo看到之后都觉得不可思议，amazing！他没想到我们能够做出来，对最后一个版本已经很满意了。」《纪念碑谷2×给自己的成长语录》小游戏的项目PM Icy告诉我们。

取舍！小游戏的断舍离

既是基于微信，自然少不了在《纪念碑谷2×给自己的成长语录》中增加相应的社交元素。在小游戏里通关之后，你就可以选择一个对应的主题，录制心中想对他说的话，发送一张精致的小程序卡片给你的微信好友。这种微信好友间的相互连接，也与《纪念碑谷2》中「陪伴」的主题不谋而合。

然而，「加」不难，难的是怎么「减」。

背景、音效、动态……原版游戏光脚步声就有5种！

陈哲浩告诉知晓程序（微信号zxcx0101），由于小游戏目前暂时支持上传空间是4 MB，同时还有对首屏加载时间的严格控制，开发中需要把所有的东西精简。

尽管希望把最好的效果展现给用户，伴随但大量精细的素材而来的是加载速度的下降，因此，《纪念碑谷2×给自己的成长语录》团队只能不断的做减法，比如说，最后在小游戏中脚步声只保留了1种。

当然，小游戏这个形态才刚开始，还需要更多的时间去优化和增加更多功能。而《纪念碑谷2×给自己的成长语录》团队也表示，会持续对小游戏进行优化和更新。